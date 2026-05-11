Premercado | Petróleo sube mientras Irán defiende su propuesta de paz: expectativa por reunión entre China y EE. UU.

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas avanzaron superando las crecientes tensiones en Oriente Próximo, con las ganancias de los fabricantes de chips y el optimismo ante la cumbre entre Estados Unidos y China ayudando a los mercados a capear el alza del precio del petróleo.
Los índices chinos Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite subieron un 1,2 % y un 0,7 %, respectivamente. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,4 %.
Los medios de comunicación estatales chinos confirmaron que Trump y Xi se reunirán en Pekín entre el 13 y el 15 de mayo. La cumbre es la primera visita importante de un líder estadounidense a la capital china en casi una década.
Se espera que Trump y Xi aborden los aranceles comerciales, Taiwán y, potencialmente, la guerra en Oriente Próximo. Ambos también tienen previsto prorrogar la tregua comercial alcanzada en octubre de 2025.
Por otro lado, los datos del gobierno chino mostraron que la inflación del índice de precios al consumo subió más de lo esperado en abril (1,2 % interanual), mientras que el índice de precios de producción se disparó hasta un máximo de casi cuatro años. El aumento estuvo impulsado en gran medida por el alza de los costes de importación derivados de la guerra en Oriente Próximo.
Adicionalmente, el índice Kospi de Corea del Sur se disparó casi un 5 % hasta máximos históricos, extendiendo las fuertes ganancias de la semana pasada.
El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,4 %, presionado por un descenso de casi el 9 % en Nintendo Co Ltd después de que el gigante de los videojuegos publicara unos resultados y unas perspectivas “decepcionantes”.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas tienen un comportamiento dispar: París se deja el 0,78 % y el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas de mayor capitalización europea, el 0,03 %. Milán sube el 0,39 %, Londres el 0,25 % y Fráncfort el 0,01 %.
En la bolsa española, IAG es la que más avanza, un 5,61 % después de que el pasado viernes cediera el 2,62 % en bolsa tras presentar sus resultados del primer trimestre del año, en el que ganó 301 millones de euros, el 71 % más que hace un año, pero estimó beneficios menores por el coste del combustible.
Hoy se ha conocido que la compañía lanza una recompra de bonos, a lo que se unen informes de Barclays y Jp Morgan. En el caso del primero, eleva el precio objetivo de sus acciones cotizadas en la Bolsa de Londres hasta las 4,70 libras esterlinas desde las 4,25, mientras que en el caso del segundo recorta el precio de la acción a 5,75 euros desde los seis anteriores.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento plano, con caídas del 0,03 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,05 % para el S&P 500 y del 0,01 % para el Nasdaq.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es “desmesurada”, después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como “razonables y responsables”.
El diplomático sostuvo que la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.
También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Ormuz, busca solo garantizar una navegación segura en el estratégico paso.
“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, dijo.
Las palabras de Bagaei se producen después de que Trump tildará la respuesta iraní a su propuesta para poner fin a la guerra como inaceptable.
Finalmente, en EE. UU. la atención se centra, además de en las negociaciones de paz con Irán, en la visita a Pekín que Trump inicia el miércoles y en la que se reunirá con su homólogo Xi Jinping.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo, que han subido muy por encima de los niveles previos a la guerra y han alimentado la preocupación por un repunte inflacionario en países de todo el mundo, continúan al alza.
El petróleo brent, de referencia en Europa, sube un 2,56 % y el barril se encuentra en US$104,03, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., un 2,76 % hasta los US$98,05.
El oro baja el 1,09 % hasta los US$4.662,9 la onza, mientras que la plata se muestra plana y se encuentra en US$80,35.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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