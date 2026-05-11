Tiempo de viaje de Suba al centro caerá drásticamente y tomaría 20 minutos por esta importante obra

En medio de las obras de infraestructura más importantes de Bogotá, el tiempo de viaje de Suba al Centro caerá drásticamente. Este corredor es uno de los más concurridos de la ciudad y, al mismo tiempo, uno de los que tiene más tráfico.
Según la Alcaldía de Bogotá, destrabar los embotellamientos de la capital es clave en la medida en que se va a facilitar el tránsito de las personas que hacen uso del transporte público.
El tiempo de viaje de Suba al Centro caerá drásticamente teniendo en cuenta que este recorrido, hoy, le lleva a los bogotanos a gastar cerca de una hora si se usa TransMilenio, o casi hora y media en caso de que se haga mediante un vehículo particular.
Con la línea dos del Metro de Bogotá, dicen las primeras estimaciones, se reduciría el tiempo de traslado en casi un 42 % y, en algunos casos, el trayecto solamente se tomaría unos 20 minutos.
¿Por qué el tiempo de viaje de Suba al Centro caerá drásticamente?
La obra, sin embargo, está pendiente de concluir la etapa para recibir las propuestas de empresas o consorcios que buscarán la adecuación de esta línea del metro, plazo que se cumpliría el 5 de junio por lo que la adjudicación se daría en 2027.
Según datos de la administración distrital, esta obra de infraestructura quedaría lista hasta el año 2032 y tendría un costo aproximado a los $35 billones.
Algunos estudios preliminares dan cuenta de que la línea dos del Metro de Bogotá será un 57 % más costosa por kilómetro, en comparación con la línea uno, esto por cuenta de retos técnicos de la excavación de túneles y estaciones bajo tierra.
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Además de que el tiempo de viaje de Suba al Centro caerá drásticamente, la adecuación de esta obra beneficiará a cerca de 50.000 pasajeros en las localidades de Engativá, Chapinero y Suba.