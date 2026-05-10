La marca china de vehículos eléctricos Xpeng entró oficialmente al mercado colombiano con dos modelos: la SUV G6 y la SUV G9. La compañía fundada en 2014, llega con una propuesta centrada en tecnología con software propio, conectividad y actualizaciones remotas.
La G6 llega en dos versiones: La Air cuesta $149.990.000 con autonomía de hasta 455 km. La Pro sube a $182.990.000, con autonomía de 520 km por carga. La G9 AWD Performance Pro, la versión tope de gama, vale $254.990.000 con autonomía de hasta 540 km y aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.
Los tres vehículos usan carga rápida CCS2 y con cargadores compatibles, pasan del 10 % al 80 % de batería en 12 minutos.
Qué trae cada modelo
En tecnología, los dos modelos integran el sistema Xpilot 2.5, que combina cámaras de visión 360° con más de 14 sensores para asistencias de conducción: control de crucero adaptativo en curva, centrado de carril, seguimiento de vehículo y estacionamiento autónomo. También incluyen Dashcam y modo centinela para vigilancia cuando el vehículo está estacionado.
La G6 tiene pantalla de conducción de 10,25″ y pantalla central de 15,6″. La G9 suma una tercera pantalla de 14,9″ para el copiloto. Ambos modelos son compatibles con Android Auto y Apple CarPlay.
Otra función es la integración con la aplicación móvil de la marca, que permite encender el vehículo, activar la climatización, programar la carga, localizarlo y maniobrar el estacionamiento de forma remota. Las actualizaciones de software se realizan Over The Air (OTA), sin necesidad de ir al taller.
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«El mercado colombiano está entrando en una nueva etapa de adopción de movilidad inteligente, donde los usuarios ya no solo comparan autonomía o potencia, sino experiencia digital, tecnología útil, conectividad y costos de uso en el tiempo», señaló Nicolás Muñoz, Brand Manager de Xpeng en Colombia.
Xpeng llega al país a través del Grupo Inchcape, uno de los mayores distribuidores automotrices del mundo, con operaciones en 14 países de América Latina. En Colombia, el grupo se encarga de la comercialización, el servicio técnico, los repuestos y el financiamiento de la marca.