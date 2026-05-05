El mercado automotor en Colombia atraviesa una fase de recuperación con señales claras de crecimiento. De acuerdo con el más reciente informe presentado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), durante abril se matricularon 26.787 vehículos nuevos en el país. Esta cifra representa un incremento del 54 % frente al mismo mes de 2025, lo que confirma una tendencia positiva en la dinámica del sector y un repunte sostenido en la demanda.
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En este contexto, varias marcas han intensificado sus estrategias de expansión con el objetivo de ganar participación en un segmento cada vez más competitivo. Entre ellas, la firma japonesa Nissan anunció la llegada de un nuevo vehículo deportivo compacto, con el que busca fortalecer su presencia en Colombia y posicionarse dentro de una categoría en crecimiento, caracterizada por la incorporación de soluciones tecnológicas y de eficiencia.
Se trata de la nueva Nissan Kait, un modelo desarrollado con un enfoque orientado a las condiciones de uso urbano y a las necesidades del conductor local. El vehículo incorpora un diseño contemporáneo, un habitáculo amplio y herramientas tecnológicas destinadas a optimizar la experiencia de conducción en entornos cotidianos. Su propuesta combina funcionalidad, eficiencia y conectividad, en línea con las tendencias actuales del mercado.
Según Carlos Felipe Caicedo, gerente general de Dinissan Colombia, este lanzamiento responde a una estrategia de fortalecimiento del portafolio de la marca en el país. El directivo indicó que el modelo reúne atributos clave como diseño, conectividad, seguridad y desempeño, elementos que inciden directamente en la decisión de compra dentro de este segmento.
¿Cómo es la nueva Nissan Kait y cómo se puede financiar?
En cuanto a sus especificaciones técnicas, la versión tope de gama está equipada con un motor de 1.6 litros que alcanza una potencia de 122 caballos y un torque de 155 Nm. Su estructura compacta facilita la conducción en zonas urbanas, mientras que su capacidad de baúl, de 432 litros, refuerza su enfoque práctico para el uso diario.
En el apartado tecnológico, el vehículo incluye una pantalla de infoentretenimiento de nueve pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También dispone de cargador inalámbrico y sistema de climatización automática, características que responden a las exigencias actuales de conectividad y confort.
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Uno de los aspectos más relevantes del modelo es la incorporación de asistencias avanzadas a la conducción, un componente que la marca busca ampliar en este rango de precio. Entre los sistemas incluidos se destacan el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, la visión periférica con detección de movimiento, las alertas de punto ciego y tráfico cruzado, así como el control crucero inteligente y el monitoreo de presión de neumáticos.
En cuanto a su comercialización, la Nissan Kait llegó al mercado colombiano con un precio que oscila entre $89.990.000 y $107.990.000, dependiendo de la versión. Como parte de su estrategia de lanzamiento, la compañía también presentó un plan de financiamiento que permite adquirir el vehículo con pagos desde $22.100 diarios durante los primeros seis meses. Esta alternativa busca facilitar el acceso a un vehículo con altos estándares de tecnología y seguridad, en línea con las expectativas actuales de los consumidores.