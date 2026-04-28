De campo de batalla a la calle: así es el SUV híbrido con ADN militar que llega a Colombia 

El mercado automotor colombiano atraviesa una transformación acelerada hacia la electrificación, con una oferta creciente de vehículos híbridos y eléctricos que buscan ganar participación en distintos segmentos.
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Sin embargo, dentro de esta transición aún son escasas las propuestas que combinan esta tecnología con altos niveles de potencia, capacidades todoterreno reales y un enfoque inspirado en desarrollos militares, un diferencial que empieza a marcar una nueva categoría dentro del sector.
Es por ese motivo que un nuevo SUV híbrido enchufable que aterriza en el país ha generado tanta expectativa, dado que llega con una propuesta que rompe con los estándares tradicionales del segmento, al trasladar capacidades de campo de batalla al uso civil.
Se trata del M-Hero, una marca del grupo Dongfeng —ligado al gobierno chino y con más de seis décadas fabricando vehículos militares— que ahora busca posicionarse en Colombia con un todoterreno de lujo que combina potencia extrema, seguridad estructural y tecnología avanzada.
Este enfoque no es menor: el diferencial del vehículo está precisamente en ese “ADN militar”, un concepto que va más allá del diseño robusto y que impacta directamente en su desempeño, resistencia y capacidades fuera de carretera.
ADN militar: las características de M-Hero, el SUV híbrido que rompe paradigmas
El M-Hero no es un SUV convencional. Su desarrollo está basado en plataformas de ingeniería con enfoque militar, lo que se traduce en una estructura diseñada para soportar condiciones extremas y ofrecer niveles superiores de seguridad.
Según Juan Carlos González, gerente general de Gezpomotor, representante de la marca en Colombia, este origen es clave para entender el producto. “Saber que el fabricante es del grupo Dongfeng, que ha sido el productor de los vehículos militares del Ejército chino por los últimos 60 años, significa que todo ese conocimiento, todo ese ADN militar, lo están pasando a estos vehículos”, explicó.
Ese traslado tecnológico se refleja en aspectos como la resistencia estructural del vehículo. De acuerdo con el vocero, la cabina funciona prácticamente como un “tanque de guerra”, diseñada para absorber impactos severos y mantener la integridad de los ocupantes incluso en condiciones extremas.
El origen militar del vehículo no es solo conceptual. Este tipo de plataformas fue utilizado en situaciones reales como operaciones de rescate en desastres naturales, incluyendo terremotos en China.
“Allí lo importante es que su performance tiene que ser superior, de tal forma que puedan ir donde no hay carreteras. En el caso del terremoto de China, los vehículos se usaron para entrar en los escombros y rescatar personas, porque eran los únicos capaces de operar en esos entornos”, detalló González en diálogo con Valora Analitik.
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Esa capacidad se traduce en el mundo civil en un SUV capaz de enfrentar terrenos complejos como lodo, roca, arena o agua, con configuraciones específicas de tracción en cada rueda y sistemas inteligentes que ajustan el desempeño según la superficie.
El vehículo incorpora soluciones tecnológicas que refuerzan ese ADN militar. Entre ellas se destacan funciones como el “modo cangrejo”, que permite desplazamiento lateral, y el giro de 360 grados, diseñado para maniobras en espacios reducidos o condiciones difíciles.
A esto se suma un sistema inteligente de terreno con múltiples modos de conducción adaptativos, suspensión neumática de altura variable y capacidad de vadeo de hasta 90 centímetros, lo que le permite atravesar cuerpos de agua sin comprometer su operación.
Además, el SUV cuenta con tracción integral eléctrica en las cuatro ruedas, lo que mejora el control y la distribución de potencia en escenarios extremos.
En términos de desempeño, el M-Hero se posiciona como uno de los vehículos más potentes de su categoría. Su sistema híbrido enchufable combina un motor turbo de 1,5 litros —que actúa como generador— con dos motores eléctricos, entregando una potencia cercana a los 677 caballos y 848 Nm de torque.
Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos, cifras poco comunes para un vehículo de casi tres toneladas.
En autonomía, ofrece hasta 140 kilómetros en modo 100 % eléctrico y un rango combinado que puede alcanzar los 1.300 kilómetros, lo que amplía su uso tanto en ciudad como en trayectos de larga distancia.
Lujo y confort en un vehículo de origen militar
Aunque su origen está en el campo de batalla, el enfoque del M-Hero en el mercado colombiano apunta al segmento premium. El interior del vehículo incluye materiales como cuero Nappa, sistemas de sonido de alta fidelidad, pantallas digitales de gran formato y múltiples funciones de confort.
“El colombiano busca vehículos grandes, altos, pero también con full confort. Este es un vehículo de lujo con una suavidad superior y un desempeño excepcional”, explicó González.
El SUV estará disponible en dos versiones, con precios que van desde los $265 millones hasta los $325 millones, dependiendo del nivel de equipamiento.
La llegada de M-Hero se da en un momento en el que el mercado colombiano busca diferenciarse en el segmento de vehículos premium y electrificados. La compañía proyecta vender más de 100 unidades en 2026, lo que refleja una apuesta por nichos de alto valor.
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Este tipo de propuestas también responde a una tendencia global: consumidores que no solo buscan sostenibilidad, sino también desempeño, seguridad y versatilidad en un mismo producto.
El vehículo estará disponible a partir del 1 de mayo en vitrinas de Bogotá, incluyendo puntos como Gran Estación y Fontanar, donde los interesados podrán conocer de cerca sus capacidades. También se espera que llegue a Medellín y Villavicencio en el corto plazo.