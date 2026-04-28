Marca china Geely apuesta fuerte en Colombia: prevé duplicar ventas de carros eléctricos e híbridos en 2026

La firma china Geely, que aterrizó oficialmente en el mercado colombiano con el respaldo del Grupo Vardí. En una entrevista con Valora Analitik, Diego Zárate, gerente general de Geely Colombia, reveló que la compañía aspira a duplicar su objetivo comercial inicial para 2026, buscando cerrar el año con más de 2.000 vehículos vendidos.
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“Queríamos ser la primera marca en superar las 1.000 unidades en su primer año, pero hoy nos damos cuenta de que vamos a estar en el doble de ese número”, afirmó Zárate.
Este plan se da en un contexto de crecimiento sostenido para la marca en el país. Según reportes del directivo, Geely ya supera las 350 unidades en circulación en Colombia, lo que demuestra una aceptación temprana del portafolio electrificado.
Geely y un portafolio 100 % de nuevas energías
A diferencia de su incursión previa en el país (2009-2014) con vehículos de combustión, Geely regresa con una estrategia enfocada únicamente en la movilidad sostenible.
La compañía opera bajo el paraguas de Mobility Import S.A.S., del Grupo Vardí, y arranca con tres familias de productos que buscan democratizar el acceso a la tecnología.
El portafolio inicial incluye el Geely EX2, un vehículo de entrada 100 % eléctrico con precios que arrancan en los $73.990.000; el SUV Geely EX5 (100 % eléctrico) desde $109.990.000; y la Geely Starray, una SUV híbrida enchufable que ofrece hasta 1.000 km de autonomía combinada, desde $135.990.000.
Zárate destacó que la estrategia incluye beneficios tributarios decretados por el Gobierno colombiano para los clientes y ahorros operativos. “Hablamos de un ahorro del 50 % en mantenimientos y combustible, sumado a beneficios de impuestos que pueden representar hasta un 25 % adicional del costo del vehículo en flujo de caja”, detalló el ejecutivo
Infraestructura y respaldo global
Para eliminar la “ansiedad de autonomía”, Geely incluye en sus versiones eléctricas un Wallbox para carga en casa. “Queremos solucionar el problema de raíz: que usted pueda cargar su carro en las noches”, explicó Zárate.
Esta ofensiva comercial está respaldada por el desempeño global de Geely Holding Group, que se ha consolidado como el grupo automotriz chino más vendido del mundo en el primer trimestre de 2026, con más de 709.000 unidades comercializadas entre enero y marzo.
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Con una red de concesionarios aliados como Tao Motors en Medellín y Massy Motors en Cali, y una proyección de crecimiento que incluso supera las metas establecidas hace solo unos meses, la compañía se perfila como un contendiente directo de gigantes como BYD, Chery y Tesla en la carrera por la electrificación en el país