El vehículo que ganó premio como ‘Mejor auto de los usuarios 2026’ ya llegó a Colombia 

En Colombia, comprar vehículo dejó de ser una decisión impulsiva. Hoy, los usuarios comparan precios, consumo, tecnología, respaldo y, sobre todo, la experiencia de otros conductores antes de elegir. En un mercado más informado y exigente, las decisiones ya no se toman solo en el concesionario, sino también en rankings internacionales, pruebas de usuarios y premios que reflejan lo que realmente buscan quienes manejan a diario.
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Ese cambio en el comportamiento del consumidor coincide con un momento clave para el sector automotor en el país. Las cifras más recientes muestran que 2026 comenzó con un desempeño histórico: solo en marzo se registraron 28.142 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 53,4 % frente al mismo mes de 2025.
En el acumulado del primer trimestre, el país alcanzó 73.659 matrículas, el mejor inicio de año desde 2012, con un alza del 47,8 %.
Este dinamismo no solo refleja recuperación económica, sino también un mercado más competitivo, donde la llegada de modelos reconocidos internacionalmente empieza a influir directamente en la decisión de compra.
El vehículo premiado por usuarios que llega a Colombia
En este contexto, Citroën confirmó la llegada al país de la C3 Aircross, un modelo que acaba de ser reconocido como “Mejor auto de los usuarios 2026” en los premios AutoBest Conquest.
El reconocimiento no es menor. Se trata de un galardón internacional que, por primera vez en su historia, incorporó de manera directa la voz de los conductores en la elección del ganador, en un formato donde el voto del público tuvo el mismo peso que el del jurado especializado.
“Este premio internacional para la C3 Aircross valida que estamos ofreciendo un producto diseñado para facilitar la vida de las personas”, afirmó Carlos Vargas, gerente de Citroën para Colombia.
El premio AutoBest es uno de los reconocimientos más relevantes del sector automotor europeo, creado con el objetivo de identificar el vehículo que ofrece el mejor balance entre precio y prestaciones para el consumidor promedio.
Sin embargo, en 2026 el galardón dio un giro importante con el lanzamiento de AutoBest Conquest, un formato que transformó la tradicional premiación en un evento más participativo y digital.
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Por primera vez, los usuarios pudieron votar directamente por sus modelos favoritos, representando el 50 % del resultado final, mientras que el otro 50 % correspondió al jurado conformado por periodistas de más de 30 países.
Además, el sistema de evaluación se basa en criterios reales de uso, como precio, consumo, diseño, disponibilidad de repuestos, red de servicio y tecnologías, lo que lo convierte en un referente más cercano a las necesidades del consumidor.
En esta edición, seis modelos compitieron en la final, en lo que se considera uno de los procesos de selección más exigentes del mercado europeo.
Dentro de ese grupo, la C3 Aircross logró posicionarse como el vehículo preferido por los usuarios, consolidando su atractivo en términos de funcionalidad, accesibilidad y experiencia de uso. El Citroën C3 Aircross es la versión 100% eléctrica del SUV compacto de la marca, lanzada como parte de la nueva generación.
El reconocimiento llega en un momento donde las preferencias del consumidor colombiano también están evolucionando. Las cifras del sector muestran un crecimiento acelerado en tecnologías sostenibles: los vehículos eléctricos crecieron un 267 % en marzo, mientras que los híbridos aumentaron 72,3 %.
Esto evidencia que los compradores están priorizando no solo el precio, sino también la eficiencia, el impacto ambiental y el costo de uso a largo plazo.
Expansión del mercado más allá de las grandes ciudades
El crecimiento del sector automotor también se está extendiendo más allá de los principales centros urbanos. Bogotá lideró el aumento con un 121 %, seguida por Medellín (70,6 %) y Cartagena (67,6 %), pero ciudades intermedias como Tunja también mostraron incrementos cercanos al 66 %.
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Esto sugiere que el mercado está diversificándose y que la demanda de vehículos no solo responde a necesidades urbanas, sino también a dinámicas regionales y familiares.