Lotería que paga premios más grandes que el Baloto se expande a varios países: así se puede jugar desde Colombia 

Para millones de personas, ganarse la lotería representa algo más que un golpe de suerte: es la posibilidad de cambiar su vida por completo, dejar atrás deudas, asegurar patrimonio y acceder a un nivel económico que, de otra forma, sería difícil de alcanzar.
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Ese sueño, que en Colombia suele girar alrededor del Baloto, ahora tiene un nuevo protagonista global que está ampliando su alcance y elevando las expectativas de los jugadores.
Se trata del Powerball, una de las loterías más grandes del mundo, que acaba de dar un paso clave en su expansión internacional. El juego, conocido por haber creado millonarios en Estados Unidos, ahora incluirá jugadores en Reino Unido, específicamente en Inglaterra, Escocia y otras regiones, como parte de un acuerdo entre la Multi-State Lottery Association (MUSL) y Allwyn UK, operador de la Lotería Nacional británica.
Este movimiento marca un hito: será la primera vez que una lotería fuera de Estados Unidos contribuya directamente al acumulado del jackpot de Powerball.
Según Matt Strawn, director del juego y CEO de la Lotería de Iowa, “estamos constantemente buscando formas de mantener a Powerball cultural y comercialmente relevante, y esta es la siguiente progresión natural”.
El ingreso de nuevos jugadores desde Europa no es solo una expansión geográfica, sino una estrategia para aumentar el tamaño de los premios. En el modelo de Powerball, entre más personas participan, más rápido crece el jackpot, lo que a su vez atrae a más jugadores en un círculo de crecimiento continuo.
“Los jugadores nos dicen consistentemente que quieren jackpots que crezcan más rápido”, explicó Strawn. Esto se traduce en una dinámica de mercado donde el volumen de participantes impulsa directamente el tamaño de los premios.
Actualmente, Powerball ya opera en 45 estados de EE. UU., además de Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, con un costo de US$2 por jugada y probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 292 millones.
Premios del Powerball que superan ampliamente al Baloto
El atractivo principal de Powerball está en el tamaño de sus premios. El mayor jackpot en su historia superó los US$2.000 millones en 2022, una cifra que no tiene comparación en el mercado colombiano.
Para dimensionarlo, el premio más alto entregado por el Baloto en Colombia fue de $117.000 millones (US$22 millones), ganado en septiembre de 2012. Esto implica que, incluso en niveles promedio, los acumulados de Powerball pueden superar varias veces ese récord nacional.
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Actualmente, según la información más reciente del juego, el jackpot estimado ronda los US$58 millones, con un valor en efectivo cercano a US$26,4 millones, lo que sigue siendo significativamente superior a muchos premios locales.
Cómo jugar la lotería del Powerball desde Colombia
Aunque Powerball se juega oficialmente en Estados Unidos y aún no se expande oficialmente a Colombia, aunque no se descarta en un futuro, los colombianos también pueden participar a través de plataformas de mensajería internacional de lotería. Una de ellas es powerball.net, que permite comprar tiquetes oficiales de manera remota.
El proceso consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, y un número adicional —el Powerball— entre el 1 y el 26. Si se aciertan todos, se gana el premio mayor.
El costo puede variar dependiendo del tipo de apuesta. Por ejemplo, una jugada estándar puede costar alrededor de US$10 (unos $38.000), mientras que opciones como multisorteos pueden elevar el valor, aunque actualmente algunas ofertas incluyen descuentos.
Una vez realizada la compra, la plataforma adquiere el tiquete en representación del jugador y le envía una copia escaneada antes del sorteo. En caso de ganar, el premio puede ser transferido directamente o, si es de gran magnitud, el ganador es invitado a reclamarlo en Estados Unidos.
La internacionalización del Powerball no es un fenómeno nuevo en términos de ganadores. En los últimos años, personas fuera de EE. UU. han logrado premios importantes. Ejemplos recientes incluyen jugadores de Brasil que ganaron US$50.000 cada uno, y un participante en México que obtuvo US$100.000.
También se registran ganadores en países como Australia, Canadá, El Salvador y Costa Rica, lo que refuerza la idea de que el juego ya tiene un alcance global, incluso antes de su expansión formal a Europa.
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El acuerdo con Reino Unido aún requiere aprobación del regulador de juegos de azar, pero de concretarse, podría abrir la puerta a nuevas expansiones en otros mercados internacionales.