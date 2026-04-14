La megafábrica de 80 km² que parece una ciudad ya está en operación: así funciona 

Una megafábrica de dimensiones comparables a una ciudad ya está en operación y está cambiando la conversación global sobre producción industrial. Su tamaño, su modelo y su velocidad de expansión la convierten en un caso sin precedentes, pero lo más llamativo es que apenas comienza a mostrar su verdadero alcance.
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El complejo, desarrollado por el fabricante chino BYD, no solo destaca por su extensión —equivalente o superior a grandes ciudades—, sino por el concepto que propone: una infraestructura que combina producción masiva, vivienda, servicios y tecnología en un solo espacio integrado.
La expectativa en la industria no gira únicamente en torno a su tamaño, sino a lo que este modelo podría significar para el futuro de la manufactura global.
Una megafábrica que rompe paradigmas
La megafactoría está ubicada en Zhengzhou, en la provincia de Henan, en China, forma parte de una estrategia industrial de gran escala que busca consolidar a BYD como líder global en vehículos eléctricos.
El proyecto completo contempla una extensión cercana a los 130 kilómetros cuadrados, una dimensión que supera ciudades como San Francisco y que lo posiciona como el mayor complejo industrial de vehículos eléctricos y baterías en el mundo.
Sin embargo, la planta no ha alcanzado aún su tamaño final. Imágenes satelitales recientes muestran que el complejo ya supera los 22,5 km² en operación, más de seis veces el tamaño de la mayor gigafactoría de Tesla en Austin (3,53 km²), y continúa en expansión por fases.
Esta diferencia entre el tamaño proyectado y el actualmente construido explica por qué el proyecto sigue generando expectativa: su crecimiento es progresivo, pero sostenido.
Una “ciudad industrial” en funcionamiento
El concepto de esta megafábrica va más allá de la producción automotriz. El complejo integra zonas residenciales, centros comerciales, instalaciones deportivas y áreas de recreación, configurando lo que analistas ya describen como una “factory city”.
En la práctica, esto implica que miles de trabajadores pueden vivir, trabajar y acceder a servicios dentro del mismo entorno. La planta ya emplea alrededor de 60.000 trabajadores, con planes de expansión que podrían llevar esa cifra a niveles cercanos a los de una ciudad mediana.
Este modelo responde a una lógica de eficiencia: reducir tiempos logísticos, aumentar la productividad y fortalecer la integración de la cadena de valor en un solo lugar.
El complejo también integra infraestructura avanzada para pruebas de vehículos eléctricos. Entre ellas se destaca un circuito especializado que incluye: Una pista de pruebas de 15.300 metros cuadrados, una pendiente de arena de 29 metros de altura y un estanque de 70 metros para pruebas de flotación
Desde su entrada en operación en abril de 2023, la megafábrica se ha consolidado como uno de los centros productivos más importantes de BYD. En su primer año completo, el complejo produjo aproximadamente 545.000 vehículos eléctricos, con un ritmo cercano a un automóvil por minuto.
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Las proyecciones son aún más ambiciosas. La compañía planea escalar la producción hasta 1 millón de vehículos anuales en una fase inicial, con posibilidades de alcanzar hasta 1,8 millones de unidades al año, superando la producción total anual de algunos competidores globales.
Uno de los factores clave detrás de esta capacidad es el modelo de integración vertical. BYD produce internamente cerca del 80 % de los componentes de sus vehículos, incluyendo baterías, motores eléctricos, chips y sistemas electrónicos.
La megafábrica de Zhengzhou es solo una pieza dentro de una estrategia más amplia. BYD ha incrementado su capacidad global hasta más de 5,8 millones de vehículos anuales en China, con presencia en múltiples mercados internacionales y nuevas plantas en desarrollo en Europa, Asia y América Latina.
La compañía ha logrado posicionarse como uno de los principales competidores de Tesla, impulsada por una combinación de precios competitivos, desarrollo tecnológico propio y expansión agresiva.
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Aunque la planta ya está en operación, su desarrollo está lejos de completarse. Las siguientes fases de expansión serán clave para determinar si BYD logra consolidar este modelo a gran escala y replicarlo en otros mercados.