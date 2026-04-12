Más grande que varias localidades de Bogotá: el impresionante campo de pruebas que General Motors tiene en Brasil 

Imagine un lugar donde se prueban automóviles que tiene 11,3 kilómetros cuadrados de extensión: prácticamente lo mismo que una localidad completa de Bogotá como Tunjuelito (10,79 km²) o muy cercano a Barrios Unidos (11,9 km²). Incluso, su tamaño se aproxima al de municipios completos como Sabaneta, en Antioquia, que cuenta con cerca de 15 km².
Ese lugar existe, está en Brasil y es el Campo de Pruebas Cruz Alta de General Motors, una infraestructura de escala poco habitual en la industria automotriz y clave para el desarrollo de los vehículos que circulan en América Latina.
Hasta allí llegó Valora Analitik, en una visita poco común para actores externos, para conocer de primera mano cómo opera el mayor centro de pruebas automotrices del hemisferio sur.
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Ubicado en Indaiatuba, este complejo ocupa alrededor de 1.130 hectáreas (11,3 km²), una dimensión que no solo impresiona por su tamaño absoluto, sino por lo que implica: dentro de ese espacio no hay viviendas ni actividad urbana tradicional, sino una infraestructura diseñada exclusivamente para someter vehículos a condiciones extremas antes de su salida al mercado.
El Campo de Pruebas Cruz Alta (CPCA) no es un circuito cualquiera. Es el principal centro de desarrollo y validación de General Motors en el hemisferio sur y el segundo más completo de la compañía a nivel global. Además es el más grande de cualquier compañía automotriz en el continente.
Aquí se desarrollan y validan la gran mayoría de los modelos de Chevrolet que circulan en Sudamérica, lo que convierte a este complejo en un punto neurálgico dentro de la estrategia industrial de la automotriz en la región.
La relevancia no es menor: lo que se prueba en este lugar termina impactando directamente la seguridad, eficiencia, durabilidad y desempeño de millones de vehículos que luego circulan en países como Colombia, Brasil, Argentina o Chile.
Una infraestructura que funciona como una “ciudad” técnica
Recorrer el CPCA es, en esencia, atravesar una ciudad diseñada no para habitarse, sino para deteriorar, exigir y validar. Según explicó Rodrigo Borba Special Events & Traffic Safety Supervisor de GM a Valora Analitik, en su interior operan 18 pistas especializadas y siete laboratorios, donde se realizan más de 12.000 pruebas al año.
Cada una de esas pistas responde a necesidades específicas de ingeniería. La pista de Durabilidad Acelerada (4.000 metros) reproduce caminos de tierra para evaluar carrocería, transmisión y componentes estructurales. La Recta en Nivel (5.200 metros) permite medir frenado, consumo de combustible, vibraciones y desempeño en condiciones controladas.
Pero el nivel de exigencia escala rápidamente. En la pista Durabilidad D1 (4.600 metros) se simulan condiciones severas con pavimentos que van desde asfalto liso hasta superficies con baches, adoquines y pendientes pronunciadas.
Más extrema aún es la Durabilidad D2 (2.400 metros), que incorpora irregularidades como “costillas de vaca”, superficies tipo “piel de cocodrilo” y obstáculos que aceleran el desgaste estructural en tiempos muy reducidos.
A esto se suman circuitos altamente especializados como el de polvo (2.900 metros), donde un vehículo prueba sigue a otro para evaluar filtraciones; el circuito tortuoso (700 metros), que obliga a circular a menos de 20 km/h por su irregularidad extrema; o la pista circular (4.300 metros), que permite mantener velocidades de hasta 160 km/h como si se tratara de una recta infinita.
El complejo también incluye zonas de prueba off-road (3.300 metros) con obstáculos como rocas, troncos y rampas de hasta 80 grados, además de una simulación de tránsito urbano de 20.000 m², donde se evalúan sistemas de dirección y enfriamiento en condiciones similares a las de grandes ciudades.
Seis millones de kilómetros al año: la magnitud operativa del CPCA de General Motors
Más allá de la infraestructura física, hay una cifra que dimensiona la operación del complejo: cada año, los vehículos en prueba recorren alrededor de 6 millones de kilómetros dentro del CPCA.
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Esto equivale a aproximadamente 150 vueltas completas alrededor de la Tierra, cuya circunferencia es de unos 40.075 kilómetros, o a recorrer la distancia entre Bogotá y Buenos Aires más de 1.200 veces.
En términos prácticos, lo que un conductor promedio experimentaría en décadas de uso, aquí se reproduce en cuestión de meses o incluso semanas. Esa aceleración del desgaste permite identificar fallas, optimizar diseños y validar el comportamiento de los vehículos antes de su comercialización.
El campo de pruebas no se limita a pistas. Cuenta con siete laboratorios especializados, que han sido desarrollados progresivamente desde 1979.
Entre ellos se destacan el laboratorio de análisis de emisiones, el de seguridad vehicular, el de ruidos y vibraciones, el de pruebas estructurales y el de electro-electrónica. También sobresale el laboratorio de aire acondicionado y enfriamiento, equipado con un sistema capaz de generar vientos de hasta 120 km/h, simulando condiciones extremas de operación.
El ingreso a este tipo de instalaciones es altamente restringido. Son muy pocos los actores externos a General Motors que han tenido la posibilidad de recorrer el CPCA.
Valora Analitik estuvo allí y pudo evidenciar de primera mano cómo cada pista, cada laboratorio y cada prueba están diseñados para llevar los vehículos al límite. Desde los circuitos de alta velocidad hasta las superficies más agresivas, todo en este lugar está pensado para replicar —y superar— las condiciones reales de uso.
Esa experiencia permite entender que detrás de cada vehículo que llega al mercado hay un proceso intensivo, técnico y altamente controlado que no es visible para el usuario final, pero que resulta determinante para su desempeño.
Para la industria, contar con una infraestructura de esta magnitud tiene implicaciones directas. Permite reducir riesgos, mejorar estándares de calidad y acelerar los ciclos de innovación en un contexto donde la competencia y la regulación son cada vez más exigentes.
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En América Latina, donde las condiciones viales pueden variar drásticamente entre países y regiones, este tipo de centros resulta clave para adaptar los vehículos a realidades locales, garantizando desempeño tanto en entornos urbanos como en terrenos adversos.