Unicentro Bogotá hará millonaria inversión y prepara megaproyecto de ampliación

Unicentro Bogotá llega a sus 50 años con un peso simbólico que pocos activos comerciales tienen en la capital. Para varias generaciones, ha sido mucho más que un lugar de compras: es uno de los centros comerciales más emblemáticos de Bogotá, un punto de encuentro que acompañó la expansión del norte de la ciudad y una referencia obligada para entender cómo evolucionó el consumo urbano en Colombia.
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Su historia empezó con una inversión de $420 millones de la época y con una apuesta que, vista medio siglo después, terminó redefiniendo la relación entre ciudad, comercio y experiencia del consumidor .
Ese origen explica buena parte de su vigencia. En entrevista con Valora Analitik, su gerente general, Camilo Ángel Moreno, recordó que “Unicentro es el primer centro comercial que se construye de este tamaño en Colombia” y que el gran cambio fue que “la idea que tuvo Pedro Gómez fue meter el comercio dentro de un centro comercial, porque el comercio hace 50 años estaba en la calle” .
En otras palabras, el proyecto no solo inauguró una infraestructura: introdujo un modelo de consumo que terminó reorganizando la vida urbana alrededor suyo.
La magnitud histórica del activo no es menor. Unicentro abrió sus puertas en 1977, después de tres años de construcción, y en su primera etapa tuvo cerca de 74.000 metros cuadrados. El proyecto se consolidó como una “ciudad dentro de la ciudad” e impulsó el crecimiento del norte de Bogotá como uno de los polos urbanos más dinámicos de la capital.
Moreno lo resumió en la entrevista con una idea clave para entender el quiebre que representó: “esto empieza a formarse como un gran lugar para encontrarse donde la gente puede tener una experiencia” .
Cómo se mantiene vigente Unicentro Bogotá durante cinco décadas
La vigencia de Unicentro no se explica solo por su legado. Según su gerente, el centro comercial lleva siete años en una transformación profunda orientada a servicio, experiencia y operación directa.
“Nosotros hemos venido trabajando en una profunda transformación del centro comercial desde hace 7 años”. Ese enfoque se traduce en decisiones muy concretas. “Todos los empleados de Unicentro son empleados directos. Acá no tenemos empleados tercerizados”, afirmó el directivo, al explicar que la experiencia del visitante se gestiona con protocolos internos y cultura de servicio propia.
Añadió que hoy cuentan con “un manual de servicio en nuestras inducciones” y recordó que “hace tres años renovamos todos los baños públicos del centro comercial y hemos venido trabajando en mejorar la oferta de comidas, así como el mixto del centro comercial”.
En un negocio presionado por el comercio electrónico y por formatos de consumo más fragmentados, ese tipo de inversión operativa no es menor: apunta a sostener permanencia, frecuencia y recordación de marca.
Moreno también trazó una lectura más amplia sobre cómo cambió el consumidor. “Antes la gente venía y se estaba dentro del centro comercial, ahora estamos generando nuevas experiencias, estamos haciendo que el centro comercial de una u otra forma se vuelva un imán que invite a la gente a entrar”. Ese diagnóstico conecta con el viraje del retail físico: ya no basta con arrendar locales; el reto es construir razones para visitar.
Tráfico, gasto y consumo: las cifras que hoy mueven a Unicentro
El peso actual del activo se refleja en sus números. Moreno aseguró que el año pasado Unicentro creció 5 % en tráfico y recibió más de 21 millones de visitantes. “El 5 % no es una cifra gigante, pero sí lo es en personas. Es más de 1.600.000 personas”, precisó.
La operación diaria también muestra la escala del negocio. “Tenemos 66.000 visitantes al día. Nosotros, para entender las magnitudes, llenamos el estadio El Campín una vez y media al día”, señaló el gerente.
A eso se suma un dato especialmente relevante para una lectura económica del activo: “el ticket promedio está en cerca de $290.000”.
Sobre el comportamiento de 2026, el directivo afirmó que el centro comercial siguió creciendo en el arranque del año. “Este primer trimestre estamos creciendo el 2 % contra el año anterior”, dijo, y agregó que más allá del tráfico, la variable crítica es la conversión: “acá lo más importante es la conversión de la compra, que la gente venga al centro comercial y finalmente compre”.
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Incluso en un entorno de incertidumbre política, el mensaje del gerente fue claro. “Yo creo que este es un año electoral, pues es un año que tenemos que esperar finalmente qué pasa. Sin embargo, nosotros acá siempre hemos sido positivos, siempre hemos creído en Colombia”. La meta presupuestada para 2026 es volver a crecer 5 %.
El proyecto de $70.000 millones con el que Unicentro quiere redefinir su siguiente etapa
La gran apuesta de esta nueva fase es el Distrito Cultural Unicentro, una inversión de cerca de $70.000 millones que, más que ampliar área comercial, busca reconfigurar la experiencia del visitante y la relación del centro comercial con la ciudad.
Moreno explicó que se trata de “un parque de 9.000 m2 que estamos construyendo en la parte nororiental del centro comercial, donde anteriormente funcionaba una estación de servicio” .
El concepto, según el gerente, no corresponde a la idea tradicional de parque. “Este es un parque que lo que va a tener es 7 restaurantes alrededor del parque”, explicó, pero subrayó que el componente diferencial será cultural: “la otra cosa fabulosa que va a tener es una tarima donde vamos a poder hacer conciertos de música clásica, obras de teatro, títeres para los niños y empezar a meternos en este tema de la cultura”.
El proyecto incorpora además una dimensión urbana y ambiental. Moreno lo definió como “un espacio verde en la mitad de la ciudad que va a ser un pulmón para Bogotá”.
En tiempos, la obra ya está en marcha. “Ya empezamos las obras, empezamos en enero de este año, las obras puntuales del parque”, dijo el gerente.
Precisó, además, que el frente de intervención no se limita al parque: “desde hace 1 año y medio venimos haciendo unas obras, que es un plan de implantación alrededor del centro comercial, donde están todos los andenes de afuera. Esto es un trabajo que estamos haciendo con el IDU”. El desarrollo contempla “dos sótanos, 350 puestos nuevos de estacionamiento que van a estar debajo del parque” .
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Sobre la entrada en operación, Moreno fue específico: “Yo creo que los restaurantes y el parque estarán operando en diciembre del 2028”.
Moreno recordó que Unicentro es una copropiedad con una base empresarial amplia: “esta es una copropiedad… tiene más de 350 copropietarios”. Ese dato es relevante porque habla de una estructura patrimonial y comercial de largo plazo, en la que la permanencia de los actores ha sido parte de la estabilidad del proyecto.