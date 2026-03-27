Así avanza la megaobra del Metro de Bogotá; siguen llegando trenes de la Línea 1 

El avance del Metro de Bogotá vuelve a captar la atención de millones de ciudadanos que, por décadas, han esperado la materialización de este megaproyecto.
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En una ciudad marcada por anuncios, retrasos y cambios de rumbo en materia de transporte masivo, cada nuevo hito en la construcción genera expectativa, pero también cautela frente a su cumplimiento real.
Hoy, sin embargo, los avances empiezan a ser visibles en varios puntos de la capital. Desde el suroccidente hasta el centro y norte de la ciudad, los bogotanos ya pueden observar estructuras elevadas que marcan un cambio tangible en el paisaje urbano y en la promesa de un sistema de transporte que busca transformar la movilidad.
Avance del Metro de Bogotá: cifras y tramos en construcción
Uno de los datos más relevantes es que el viaducto de la Línea 1 ya alcanza los 12 kilómetros construidos, lo que representa más de la mitad del trazado total del proyecto. Este avance se extiende por zonas clave como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y el corredor de la avenida Caracas, entre otras.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó este viernes 27 de marzo este hito señalando que “hoy llegamos a 12 kilómetros de viaducto, es decir más de la mitad del recorrido de la Línea 1 del Metro de Bogotá”.
El proyecto completo tendrá una longitud de 23,96 kilómetros y conectará el suroccidente de la ciudad, en Bosa, con la calle 72 en el nororiente, en un tiempo estimado de 27 minutos. Este corredor contará con 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán conexión directa con TransMilenio, lo que refuerza su papel como eje estructurador del sistema de transporte capitalino.
De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el avance general del proyecto llegó a 73,75 % con corte a febrero de 2026, consolidando uno de los mayores niveles de ejecución desde que inició la obra.
El desarrollo se ha dado por tramos. El primero inicia en el patio taller de Bosa y avanza hacia el Parque Gibraltar, donde se ubica la Estación 1. Desde allí, el viaducto continúa sobre la avenida Guayacanes hasta llegar a la Estación 2, cercana al portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali.
El recorrido sigue por la avenida Villavicencio hasta la Estación 3, ubicada en el barrio Britalia, evidenciando un avance progresivo en zonas de alta densidad poblacional y alta demanda de transporte.
Además del viaducto, el proyecto contempla 28 edificios de acceso y plataformas de embarque, infraestructura que no solo permitirá la operación del sistema, sino que también tendrá impacto urbano en los sectores por donde pasa.
Más allá del avance en obra, una de las preguntas clave para la ciudadanía es cuándo entrará en funcionamiento el sistema. Según el cronograma oficial del proyecto y lo informado por el Distrito, la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene como objetivo iniciar operación comercial en marzo de 2028.
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Llegan más trenes: así avanza el componente tecnológico del Metro de Bogotá
A los avances en obra civil se suma la llegada de material rodante. Recientemente arribó al país el noveno tren de los 30 que conformarán la flota del Metro de Bogotá.
El tren fue desembarcado en el Puerto de Cartagena y será trasladado al patio taller en Bosa, donde se realizarán pruebas y procesos de integración al sistema. Este componente es clave, ya que permite avanzar en fases técnicas paralelas a la construcción del viaducto.
La incorporación progresiva de los trenes refleja que el proyecto no solo avanza en infraestructura, sino también en su preparación operativa, un punto crítico para cumplir con los cronogramas de puesta en marcha.
Nuevos buses eléctricos: el otro frente de la movilidad en Bogotá
Mientras avanza el Metro, Bogotá también acelera la transformación de su sistema de transporte en superficie. Este 27 de marzo comenzó el arribo del primer lote de 68 buses eléctricos de TransMilenio, parte de un total de 711 vehículos que llegarán entre 2026 y 2027.
El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que “Bogotá no se detiene en la modernización de su sistema de transporte. Este es un salto muy importante en movilidad, sostenibilidad y calidad de vida para la ciudadanía”.
Esta nueva flota reemplazará buses con más de 15 años de operación, lo que marca un cambio estructural en el Sistema Integrado de Transporte Público (SIPT). Según el Distrito, la implementación permitirá reducir 2.628 toneladas de CO₂ al año, equivalente a sembrar más de 119.000 árboles.
Desde TransMilenio, su gerente María Fernanda Ortiz señaló que “esta flota es para todos los usuarios”, haciendo un llamado al cuidado de los vehículos y destacando su impacto en la experiencia de viaje.
Además, el proyecto tiene un componente industrial relevante. Los buses fueron fabricados en Colombia por Marcopolo Superpolo, con la participación de 1.330 trabajadores directos y una red de 180 proveedores nacionales.
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Su producción y operación generarán más de 5.300 empleos indirectos, con un crecimiento cercano al 30 % en la capacidad de la compañía.