Starbucks, Domino’s y Archies crecerán en Colombia: Alsea anuncia inversión para abrir nuevos locales 

Alsea, reconocido operador de restaurantes en América Latina y Europa, confirmó una nueva fase de expansión para 2026 que vuelve a poner a Colombia dentro del mapa estratégico del grupo, aunque sin una asignación directa de aperturas por país.
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La compañía anunció un plan de inversión cercano a 5.500 millones de pesos mexicanos, unos US$310 millones, y la apertura de entre 180 y 220 nuevas tiendas a nivel global, como parte de su guía presentada en el “Alsea Day” ante inversionistas.
El anuncio es relevante porque consolida una estrategia de crecimiento disciplinado en el sector de alimentos y bebidas, en un momento en el que el consumo en mercados clave sigue mostrando señales mixtas.
Según la guía oficial, la empresa también espera crecer entre 5 % y 7 % en ventas totales y entre 4 % y 6 % en ventas mismas tiendas, lo que indica que la expansión física estará acompañada de una mejora operativa en locales existentes.
A esto se suma una proyección de crecimiento de Ebitda de entre 6 % y 8 %, con márgenes estimados de al menos 14,1 % (pre-IFRS 16) y 21,4 % (post-IFRS 16), así como un nivel de apalancamiento controlado con una relación deuda neta/EBITDA cercana a 2,3x y 2,7x. Además, la compañía proyecta un retorno sobre el capital invertido (ROIC) de entre 13 % y 15 %, lo que refuerza el enfoque en rentabilidad y disciplina financiera.
Christian Gurría, director general de Alsea, señaló que la estrategia está enfocada en “impulsar un crecimiento racional, orgánico y sostenible enfocado en generar valor para nuestros inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades”, una declaración que refuerza que el plan no apunta a una expansión agresiva sin retorno, sino a una ejecución selectiva por mercado.
Impacto de la inversión de Alsea en Colombia
Aunque el plan es global, el dato más relevante para interpretar su impacto regional es que alrededor del 65 % de las nuevas aperturas estarán concentradas en México. Esto implica que el 35 % restante —equivalente a unas 63 a 77 tiendas— se distribuirá entre el resto de países donde Alsea opera, incluyendo Colombia.
Sin embargo, es clave ser precisos: Alsea no detalló cuántas de esas nuevas tiendas se abrirán en Colombia.
El titular agrupa a Starbucks, Domino’s, Burger King y Archies como parte de la expansión, en línea con el portafolio global de marcas de la compañía, que incluye enseñas de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.
Esto implica que, en términos reales para el país, las marcas con potencial de expansión bajo Alsea son principalmente Starbucks, Domino’s Pizza y Archies.
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Starbucks mantiene una presencia en expansión en el país, con cerca de 59 tiendas tras sus más recientes aperturas, lo que refleja el avance de la marca en ciudades principales y destinos turísticos.
Por su parte, Archies cuenta con alrededor de 28 unidades en Colombia, consolidándose como una operación más madura dentro del portafolio de la compañía.
En cuanto a Domino’s Pizza, aunque se trata de una de las operaciones más relevantes de Alsea en el país, no hay una cifra confirmada sobre el número total de tiendas en Colombia, aunque se estima el número ronda los 150 locales
A nivel global, Alsea opera más de 4.800 unidades en distintos mercados de América Latina y Europa, incluyendo México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia y Portugal, entre otros.
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Este tamaño de operación permite dimensionar el peso relativo de Colombia dentro del grupo: si bien es un mercado relevante dentro de la región, la mayor concentración de unidades se mantiene en países como México, lo que sugiere que la expansión en Colombia seguiría un enfoque selectivo más que masivo.