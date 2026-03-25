Importante centro comercial en Bogotá cambia de dueño: lo que hay detrás de la movida millonaria 

El centro comercial Plaza Central, uno de los activos comerciales más relevantes de Bogotá, entra en una nueva etapa tras una operación que reconfigura su estructura de propiedad y envía una señal clara al mercado inmobiliario en Colombia.
El vehículo de inversión inmobiliaria PEI concretó un acuerdo para vender el 51 % del activo a Cenco Malls, filial del grupo chileno Cencosud, en una transacción valorada en $459.000 millones.
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Con este movimiento, el inversionista internacional asume el control mayoritario del centro comercial, mientras PEI conserva el 49 % y continúa como socio estratégico.
La operación, aún sujeta a condiciones habituales y aprobación de la autoridad de competencia, no solo implica un cambio en la propiedad, sino que refleja una estrategia más amplia de reorganización de portafolios en el sector inmobiliario.
Lejos de tratarse de una desinversión total, el movimiento responde a una lógica de rotación de activos. PEI busca liberar capital, fortalecer su liquidez y mantener participación en activos que ya han alcanzado un nivel de madurez.
“La operación refleja la estrategia de Pei Asset Management hacia una gestión permanente del ciclo inmobiliario, validando a través de una transacción de mercado el valor de los activos del portafolio”, señaló Jairo Corrales, presidente de la firma.
Plaza Central no es un activo en desarrollo. Es un centro comercial con indicadores sólidos que explican el interés de inversionistas internacionales.
Cuenta con cerca de 77.000 metros cuadrados de área arrendable, más de 270 contratos activos y una ocupación cercana al 94 %.
A esto se suma un flujo mensual de más de 1,3 millones de visitantes, lo que lo ubica como uno de los centros comerciales de mayor tráfico en su zona de influencia en Bogotá.
Su ubicación estratégica y conectividad lo convierten en un activo estable en términos de generación de ingresos, un factor clave en este tipo de transacciones.
El papel de Cencosud en la operación del centro comercial
La entrada de Cenco Malls introduce un componente relevante: experiencia regional en el manejo de activos comerciales.
La compañía, parte del grupo Cencosud, opera 41 centros comerciales en Sudamérica y suma más de 1,45 millones de metros cuadrados de área arrendable.
Su llegada no implica un cambio inmediato en la operación, pero sí abre la posibilidad de ajustes en la estrategia comercial, la mezcla de marcas y la gestión del activo en el mediano plazo.
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El centro comercial continuará operando bajo sus estándares actuales, pero con una nueva estructura de propiedad que puede influir en su evolución futura.
El cierre de la transacción y las decisiones estratégicas que se adopten a partir de este punto serán clave para entender el siguiente paso del activo.