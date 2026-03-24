Unicentro Bogotá cumple 50 años: así se convirtió en uno de los centros comerciales más famosos de Colombia 

Unicentro Bogotá, uno de los centros comerciales más tradicionales, prestigiosos y emblemáticos de la capital, cumple 50 años consolidado como un referente del comercio y la vida urbana en Colombia.
Lea también: ¿Puede salir del país si le debe plata al banco? Esto dice la ley en Colombia
Lo que comenzó como una apuesta innovadora en la década de 1970 hoy se posiciona como un activo clave en la dinámica económica del norte de Bogotá y en la evolución del retail nacional.
Desde su apertura en 1977, este complejo transformó la manera en que los bogotanos interactúan con el comercio, integrando en un solo espacio compras, servicios, entretenimiento y encuentro social.
Su impacto trascendió lo comercial: impulsó el desarrollo urbano del norte de la ciudad, convirtiéndolo en uno de los polos más dinámicos y valorizados de la capital.
Unicentro Bogotá: un hito que cambió el comercio en Colombia
El proyecto, liderado por el empresario Pedro Gómez Barrero, requirió tres años de construcción y una inversión cercana a $420 millones de la época. En su primera etapa alcanzó cerca de 74.000 metros cuadrados, introduciendo un modelo que hasta entonces no existía en el país.
Concebido como una “ciudad dentro de la ciudad”, Unicentro marcó un antes y un después en el comercio colombiano. Incorporó innovaciones inéditas para la época, como las primeras escaleras eléctricas en un centro comercial del país y una propuesta integral que combinaba retail, ocio y servicios.
Además, fue pionero en incluir el cine dentro de la experiencia comercial, sentando las bases para el desarrollo de los formatos de salas múltiples en Colombia. Sus icónicas pirámides translúcidas en el techo se convirtieron en un sello arquitectónico distintivo que aún hoy lo diferencia.
La permanencia de Unicentro durante cinco décadas responde a su capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos, sociales y de consumo. A lo largo de los años, el centro comercial ha implementado renovaciones estructurales y ajustes en su oferta para responder a nuevas tendencias del retail.
En 1996, por ejemplo, incorporó avances en accesibilidad como ascensores panorámicos y servicios inclusivos, anticipándose a estándares que hoy son fundamentales en la infraestructura comercial. También ha sido escenario de transformaciones sociales, como el aumento del poder adquisitivo de la mujer y su impacto en las decisiones de consumo.
Puede interesarle leer: Famoso restaurante en Bogotá ‘apagó la estufa’ tras 15 años: era conocido por su comida francesa
Durante el racionamiento eléctrico de 1994, el complejo importó plantas eléctricas para garantizar su operación, evidenciando su capacidad de respuesta ante coyunturas críticas. Asimismo, ha servido como plataforma para innovaciones tecnológicas, incluyendo procesos de modernización en servicios financieros.
En la actualidad, Unicentro Bogotá mantiene indicadores que lo posicionan como uno de los centros comerciales más relevantes del país. Según datos de 2025, registra una afluencia diaria de aproximadamente 60.000 personas, con un ticket promedio de $300.000 y una oferta de 322 marcas.
Estas cifras no solo reflejan su vigencia en el mercado, sino también su capacidad para atraer consumidores de distintos segmentos, consolidándose como un espacio estratégico para marcas nacionales e internacionales.
Nuevas inversiones de Unicentro Bogotá de cara al futuro
De cara a los próximos años, Unicentro avanza en un ambicioso plan de renovación urbana que busca fortalecer su rol dentro del ecosistema económico y social de Bogotá. Uno de los proyectos más destacados es el desarrollo del Distrito Cultural Unicentro.
Esta iniciativa contempla la construcción de un parque de cerca de 9.000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de $70.000 millones. El espacio estará enfocado en actividades culturales, gastronómicas y de bienestar, integrando zonas verdes y promoviendo la biodiversidad.
El proyecto forma parte de un plan integral que incluye mejoras en infraestructura, accesibilidad y movilidad sostenible, así como la implementación de estaciones de carga eléctrica y biciparqueaderos.
Al respecto, Camilo Ángel Moreno, gerente general de Unicentro Bogotá, afirmó: “Cumplir 50 años nos invita a honrar nuestra historia, valorar nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Unicentro seguirá evolucionando como un espacio que integra comercio, entretenimiento, cultura, naturaleza y comunidad”.
Más allá de su dimensión comercial, Unicentro ha sido un actor clave en la configuración urbana de Bogotá. Es considerado uno de los hitos urbanísticos más importantes de la ciudad, junto con infraestructuras como el Aeropuerto El Dorado o el Teatro Colón.
Puede interesarle: La oportunidad de negocio clave para quienes venden o arriendan vivienda en Colombia durante 2026
Su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, incorporar tendencias y mantener altos niveles de tráfico lo posiciona como un caso de estudio dentro del sector retail en Colombia.
En adelante, el reto estará en sostener su relevancia frente a la digitalización del consumo, la competencia de nuevos formatos comerciales y las exigencias en sostenibilidad.