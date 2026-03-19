Famoso restaurante en Bogotá ‘apagó la estufa’ tras 15 años: era conocido por su comida francesa 

Un famoso restaurante en Bogotá, reconocido por propuesta gastronómica consolidada y una identidad marcada dentro de la escena culinaria local, anunció que cerrará sus puertas tras más de una década de operación.
La decisión, comunicada directamente a sus clientes, no solo marca el fin de un espacio emblemático, sino que también vuelve a poner sobre la mesa las presiones que enfrenta el sector gastronómico en Colombia.
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El anuncio generó reacciones entre comensales habituales y seguidores del lugar, que durante años lo convirtieron en punto de encuentro para experiencias culinarias distintas en la ciudad. Aunque no es el primer cierre relevante en el sector, sí se trata de uno que refleja una tendencia que viene tomando fuerza.
“Mi restaurante Favorito, deberían considerar irse a otro lugar, pero no cerrar!”, “los extrañaremos mucho! Abran en otro rinconcito por favor”, son solo algunos de los comentarios que han hecho sus clientes tras confirmarse el cierre.
Un bistró francés que se volvió referente en Bogotá
Se trata de El Bandido, un restaurante ubicado en la Calle 79B # 7-12, en la tradicional zona conocida como la Calle de los Anticuarios, que durante 15 años construyó una propuesta basada en la cocina clásica y popular francesa, combinada con ingredientes locales y una experiencia sensorial que iba más allá del plato.
Desde su apertura el 6 de diciembre de 2011, el establecimiento logró posicionarse como un espacio distinto dentro de la oferta gastronómica de Bogotá.
A pesar de no estar en una de las principales zonas gastronómicas, despertó interés desde sus inicios por su concepto, ambientación y propuesta culinaria.
El proyecto fue liderado por un equipo multidisciplinario conformado por Emilia Castellanos, Felipe Rodríguez, Jorge Pizarro, Mauricio Guerrero, Felipe Arizabaleta y Andrés Juan Hernández, quienes construyeron una experiencia integral que abarcaba desde la arquitectura del lugar hasta la selección musical y el diseño del menú.
Felipe Arizabaleta, chef ejecutivo del restaurante, aportó su experiencia internacional —incluyendo su paso por el País Vasco— para desarrollar una cocina que, según su visión, debía ofrecer platos sencillos, pero con el sabor esperado por los comensales. La carta se caracterizaba por reinterpretar recetas tradicionales francesas con ingredientes locales.
El espacio fue también parte fundamental de su éxito. Su entrada estrecha, luces cálidas y un pasillo largo dominado por la barra evocaban los bistrós europeos, mientras que en la noche la experiencia se complementaba con música en vivo —jazz, rock, blues— y presentaciones con pianista los fines de semana, convirtiéndolo en un referente del circuito nocturno de la ciudad.
El anuncio del cierre: la inesperada despedida del famoso restaurante
La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales en el que el restaurante confirmó el fin de su operación:
“Después de 15 años nuestra historia en este rincón de la calle de los anticuarios llega a su fin. El 6 de junio de 2026 prestaremos el último servicio”.
En el mismo mensaje, el equipo invitó a sus clientes a acompañarlos en sus últimos días: “Los invitamos a que nos acompañen en esta recta final y disfruten de un lugar que marcó el pulso de las noches bogotanas”.
El anuncio deja una ventana limitada para quienes buscan visitar el restaurante antes de su cierre definitivo, lo que anticipa una alta demanda en sus últimas semanas de operación.
Un cierre en medio de mayores costos para los restaurantes
Aunque El Bandido no ha detallado las razones específicas detrás de su cierre, el contexto del sector gastronómico en Colombia evidencia presiones crecientes que afectan la sostenibilidad de este tipo de negocios.
Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el incremento en el costo directo de los alimentos se ubica entre el 25 % y el 35 %, sin incluir otros componentes como servicios, arriendos o nómina. A esto se suma el ajuste del salario mínimo, que ya quedó en firme con un incremento cercano al 23 %, lo que ha elevado de manera significativa los costos laborales.
En el caso de los restaurantes, este impacto es aún mayor debido a la naturaleza de su operación. Los turnos nocturnos, dominicales y los esquemas de horarios partidos hacen que el incremento real en la carga laboral pueda ubicarse entre el 30 % y el 35 %, según advierte el gremio.
“Estamos reduciendo margen de ganancia e incluso algunos están trabajando en punto de equilibrio”, señaló Liliana Montaño, presidenta de Acodres Bogotá Región, hace algunas semanas a Valora Analitik.
Este escenario implica que incluso establecimientos consolidados deben ajustar su estructura de costos o enfrentar una presión directa sobre su rentabilidad. En segmentos como la alta cocina, donde los estándares de servicio, calidad de insumos y experiencia son más exigentes, el margen de maniobra suele ser más limitado.
Además, el gremio advierte un cambio en el comportamiento del consumidor. “El consumidor está cuidando mucho más su gasto”, lo que se traduce en menor frecuencia de consumo y presión adicional sobre los ingresos del sector.
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El cierre de El Bandido representa más que la salida de un restaurante con trayectoria. Es también un reflejo del momento que atraviesa la industria gastronómica en Bogotá, donde factores estructurales están redefiniendo la viabilidad de muchos negocios.
El aumento de costos, la presión sobre los márgenes y la moderación del consumo configuran un entorno más desafiante, incluso para propuestas consolidadas y con reconocimiento.