Wingo continúa fortaleciendo su apuesta por la conectividad entre Colombia y Venezuela. Como parte de este propósito, la aerolínea habilitó la venta de tiquetes aéreos para viajar de manera directa entre Bogotá e Isla de Margarita, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Caribe venezolano.
Con esta operación, Wingo se convierte en la primera aerolínea en reconectar a Colombia de manera directa con Isla de Margarita.
“Isla de Margarita ha sido históricamente un referente turístico del Caribe y queremos facilitar que más viajeros puedan redescubrirla con una opción directa, eficiente y accesible desde Bogotá”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.
Detalles de la operación
La operación iniciará el sábado 27 de junio de 2026 y contará con vuelos desde Bogotá hacia Isla de Margarita los días 27 de junio, 4, 11, 18 y 25 de julio. Los vuelos de regreso desde Isla de Margarita operarán los domingos 28 de junio, 5, 12, 19 y 26 de julio.
Los vuelos Bogotá–Isla de Margarita saldrán en horario nocturno, a las 10:30 p. m., y los vuelos de regreso saldrán de Porlamar a las 3:14 a. m.
Los tiquetes ya se encuentran disponibles en wingo.com, con tarifas desde 220USD por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.
Destacado: JetBlue anuncia su primer vuelo a Venezuela en la historia de la aerolínea.
Actualmente, la aerolínea conecta a Colombia y Venezuela a través de sus rutas Bogotá–Caracas y Medellín–Caracas, y continuará ampliando su red en este mercado con la nueva ruta Bogotá–Valencia. Con la incorporación de Isla de Margarita, Wingo suma un destino vacacional estratégico a su operación venezolana.