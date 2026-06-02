Dólar en Colombia sigue cayendo tras elecciones y toca mínimos no vistos desde febrero de 2021

El mercado cambiario en Colombia ha recibido con optimismo los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada este domingo. El dólar abrió la jornada en $3.540, cayendo significativamente frente al cierre de ayer ($3.554,50), en una reacción directa al avance del candidato Abelardo de la Espriella.
Además, la divisa llegó en los primeros minutos a un mínimo de $3.533,33 que no se registraba desde febrero de 2021.
El resultado de las urnas ha generado un efecto inmediato en la cotización de la divisa. De la Espriella obtuvo la votación más alta con un 43,72 %, superando a Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,9 2%.
El mercado interpretó su triunfo como una señal de contención frente a las propuestas de la izquierda, lo que impulsó una euforia que llevó al dólar a buscar los mínimos de los $3.550.
Analistas de JP Tactical Trading advierten que esta bajada tiene un límite. Dado que las elecciones del 21 de junio serán «extremadamente apretadas», se espera que la volatilidad regrese a medida que el mercado reevalúe los riesgos de un escenario de segunda vuelta tan reñido. El soporte clave en los $3.550 será puesto a prueba nuevamente si la euforia inicial se disipa.
El factor Irán persiste en los precios el petróleo
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del petróleo, retrocedían un 0,9 % hasta US$94,13 por barril, recortando parte de las ganancias registradas tras los informes del lunes que indicaban que Irán había dejado de intercambiar mensajes mediados con EE. UU.
La volatilidad en el crudo responde a las señales mixtas desde Teherán. Aunque Trump insiste en un posible acuerdo para la próxima semana, reportes de que Irán ha dejado de responder a los mensajes mediados han vuelto a encender las alarmas.
El Estrecho de Ormuz completa tres meses cerrado de facto, manteniendo los suministros mundiales bajo una presión que no permite una caída más profunda de los precios del crudo, limitando el margen de alivio inflacionario para la Reserva Federal.
Hoy el mercado estadounidense será foco de atención con la publicación del indicador JOLTS (vacantes laborales) de abril a las 9:00 a. m. Este dato es crucial para determinar la temperatura del mercado laboral, un factor que la Fed sigue de cerca para definir la dirección de las tasas de interés.
En Colombia, este martes no se esperan publicaciones relevantes, pero mañana miércoles 3 de junio el DANE divulgará los datos de exportaciones de abril de 2026.
—