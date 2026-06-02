Producción de gas en Colombia mantuvo fuerte caída en abril y la de petróleo también retrocedió

La producción fiscalizada de petróleo en el primer cuatrimestre de 2026 se ubicó en más de 736.600 barriles diarios, lo que significó una caída de 1,36 % frente a los más de 746.800 barriles diarios reportados en el mismo período de 2025.
Las regiones que registraron los mayores aportes a la producción durante abril fueron Meta, con 58,96 %, Casanare (13,76 %) y Arauca (6,43 %).
Entre los principales campos productores en abril se ubicaron Rubiales, Castilla, Caño Suroeste, Castilla Norte y Chichimene. Sin embargo, debe mencionarse que Rubiales registró una caída de más de 1.500 barriles diarios de crudo entre marzo y abril.
Para el cuarto mes del año, las principales compañías productoras fueron Ecopetrol, con 458.058 barriles diarios, Frontera Energy (46.411 barriles diarios) y GeoPark (41.249 barriles diarios) de crudo.
¿Cómo le fue al gas?
Nuevamente, este energético registró los mayores descensos, al pasar de 1.292 millones de pies cúbicos diarios a 1.127 millones de pies cúbicos diarios en el cuatrimestre, lo que representa una disminución de 12,77 %.
Las regiones que más aportaron a la producción en abril fueron Casanare, con 61,61 %, La Guajira (7,98 %) y Córdoba (6,76 %). Los principales campos productores fueron Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Chuchupa y Florena.
En cuanto a las empresas operadoras, Ecopetrol registró los mayores aportes a la producción, con 705 millones de pies cúbicos diarios. Le siguió su filial Hocol (117 millones de pies cúbicos diarios) y en tercer lugar se ubicó Canacol (80 millones de pies cúbicos diarios).
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Frente al gas comercializado en volumen, hubo un descenso de 15,38 % en el cuatrimestre. A esto se añadió que, en abril de 2026, las importaciones superaron 25 % de la oferta de gas, mientras que el energético producido a nivel local representó poco más de 74 %, con base en datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).
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