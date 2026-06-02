Juan Daniel Oviedo dio más pistas sobre si buscará ser alcalde de Bogotá

Luego de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, el panorama político comenzó a reconfigurarse. Tras quedar fuera de la carrera por la segunda vuelta, Juan Daniel Oviedo dejó entrever si aspirará a la Alcaldía de Bogotá en el futuro.
Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que en las consultas interpartidistas de marzo, el exdirector del DANE obtuvo algo más de 1,2 millones de votos a nivel nacional.
De ese total, según cifras de la Registraduría Nacional, Juan Daniel Oviedo concentró cerca del 80 % de sus apoyos en la capital de la República.
Respecto a su intención de gobernar la ciudad, el excandidato señaló que, por ahora, ese no debe ser el eje del debate político, toda vez que la prioridad actual de su movimiento es definir a quién respaldará en el balotaje presidencial.
¿Podría Juan Daniel Oviedo ser alcalde de Bogotá?
Sin embargo, en medio de sus declaraciones, el líder político enfatizó que mantiene un compromiso firme con las preocupaciones y las necesidades de los habitantes de la capital.
Oviedo reiteró que esta semana dará a conocer su postura frente a las opciones de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aunque aclaró que no considera conveniente que el futuro del país se defina entre dos posturas extremas.
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Se prevé que el anuncio oficial se realice este miércoles 3 de junio, después de las 10:00 de la mañana, tras consolidar una reunión con los demás representantes del centro político en Colombia.