Juan Daniel Oviedo confirma cuándo anunciará su apoyo para la segunda vuelta presidencial en Colombia

La segunda vuelta presidencial en Colombia se llevará a cabo este 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes obtuvieron el 43,73 % y el 40,91 % de los votos, respectivamente.
Una de las grandes derrotas de la jornada la sufrieron la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, y Juan Daniel Oviedo, líder de uno de los movimientos políticos de centro.
Tras conocerse los resultados, Valencia afirmó que, a título personal, apoyará la candidatura de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la duda persiste sobre qué pasará con la base de votantes que respalda a Oviedo y por quién se decantará esta para la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Según Oviedo, es necesario que toda la bancada de centro se siente a debatir cuál es la opción sensata respecto al apoyo para la segunda votación.
¿Qué dijo Oviedo sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia?
Oviedo señaló que este miércoles 3 de junio, después de las 10 de la mañana, dará a conocer su postura de cara al desenlace de las elecciones que definirán al nuevo presidente de Colombia.
Según el excandidato, el panorama resulta complejo debido al sectarismo de la campaña, toda vez que, por un lado, se observa una candidatura “machista y homófoba” y, por el otro, la continuidad de un Gobierno que ha sido irresponsable con la política económica.
El exaspirante agregó que la democracia colombiana queda, de momento, comprometida por el rumbo que puedan tomar las votaciones.
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Por ahora, la exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia no ha confirmado si se sumará de manera definitiva a la campaña del candidato del Gobierno, Iván Cepeda.