Iván Cepeda cita a Abelardo de La Espriella a debate público de cara a segunda vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó este lunes un reto formal a su contrincante de cara a la segunda vuelta del 21 de junio: debatir públicamente con Abelardo de la Espriella.
«Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella», afirmó Cepeda en una declaración difundida tras conocerse los resultados de la primera vuelta.
El candidato del Pacto Histórico señaló que las condiciones para la realización del debate serán acordadas por personas de su confianza, cuyos nombres dará a conocer próximamente.
El llamado, sin embargo, no es nuevo. Durante la primera vuelta, Cepeda fue convocado a debates, pero nunca asistió ni logró concretar condiciones que considerara adecuadas para participar. Ahora los dos contrincantes buscan capitalizar el voto de centro y tender alianzas para conseguir su victoria en segunda vuelta.
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