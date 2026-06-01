El presidente Gustavo Petro afirmó que, por el momento, desconoce los resultados que dieron paso a una segunda vuelta presidencial en el país.
Según el mandatario, existen irregularidades en los registros del censo electoral, una postura respaldada por Iván Cepeda, quien obtuvo el segundo lugar en los sufragios con más de 9,6 millones de votos.
En medio de la polémica, el gremio de empresarios de la ANDI aseguró que el país debería adoptar mecanismos extraordinarios para la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Para la asociación, es necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales especializados, no solo en la observación, sino en la garantía y la defensa de los procesos democráticos. Esto, con el fin de contribuir a que los colombianos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena confianza institucional.
“En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
Más llamados de atención de los gremios sobre el proceso electoral para la segunda vuelta presidencial en Colombia
La ANDI resaltó que la participación de más de 23 millones de personas en las urnas constituye un hito altamente significativo.
Asimismo, la organización agregó que la confianza en las autoridades electorales, “el respeto por la institucionalidad y la preservación de las reglas democráticas son elementos esenciales para la estabilidad de Colombia y para el adecuado desarrollo de las elecciones. Cuando estos principios son objeto de ataques sistemáticos o de señalamientos que puedan debilitar la confianza ciudadana, resulta indispensable fortalecer las garantías para todos los actores de la sociedad”.
De igual forma, la entidad señaló que el escenario actual y la segunda vuelta presidencial en Colombia exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad, el respeto por las instituciones y la defensa permanente de las garantías que permiten a los ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes.
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“El respeto por los resultados electorales es, ante todo, respeto por la decisión soberana de los ciudadanos y por los principios que sustentan nuestra democracia. Hacemos un llamado al presidente de la República a cumplir a cabalidad sus funciones, como el principal garante de la Constitución”, concluyó Mac Master.