El futuro del centro político: ¿hacia dónde irán los votos de Fajardo y Claudia López?

La primera vuelta presidencial dejó definido el escenario para la segunda ronda electoral: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de la República.
Sin embargo, una de las principales incógnitas que deja la jornada es el destino de los votos del centro político aproximadamente 1.225.000 votos representado principalmente por Sergio Fajardo y Claudia López.
Mientras la excandidata Paloma Valencia anunció de inmediato su respaldo a Abelardo De la Espriella, las figuras más representativas del centro optaron por la cautela y dejaron en suspenso cualquier adhesión.
Tras quedar en tercer lugar con cerca de 1,6 millones de votos, Paloma Valencia anunció su apoyo a la candidatura de Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial.
La dirigente aseguró que respaldará al abogado para impedir el triunfo de Iván Cepeda, a quien durante la campaña calificó como una amenaza para el país. Su adhesión fortalece el bloque de derecha alrededor de De la Espriella, que obtuvo poco más de 10 millones de votos en la primera vuelta.
De consolidarse la transferencia de una parte significativa del electorado de Valencia, el candidato podría acercarse a los 11 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022.
Claudia López evita una adhesión inmediata
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó por ahora respaldar a Abelardo De la Espriella, aunque dejó claro que tampoco entregará automáticamente su apoyo a Iván Cepeda.
López anunció que se tomará varias semanas para analizar el nuevo escenario político y aseguró que acudirá a las urnas el próximo 21 de junio para votar en segunda vuelta.
«Tengo claro que hay una opción peligrosa para Colombia. Lo he dicho durante toda la campaña y no he cambiado ni voy a cambiar», afirmó.
Sin embargo, advirtió que eso no significa que la candidatura de Cepeda tenga garantizado el respaldo del centro político. Según dijo, el senador deberá demostrar que está dispuesto a corregir los errores que, a su juicio, han caracterizado al petrismo.
«Yo sé que Iván es un hombre decente, pero llegó la hora de asumir el liderazgo de su propia campaña, de debatir y defender sus tesis, y demostrar si está dispuesto o no a liderar un proceso que enmiende los errores del petrismo», señaló.
La exmandataria también cuestionó lo que calificó como prácticas de sectarismo, clientelismo y ataques contra sectores independientes, y sostuvo que ambos candidatos tienen retos pendientes si quieren conquistar a los votantes de centro.
«La cancha está marcada por dos equipos. El balón queda ahora en la cancha de los candidatos», concluyó.
Fajardo guarda silencio sobre una eventual alianza
Por su parte, Sergio Fajardo evitó anticipar cuál será su posición de cara a la segunda vuelta, pese a haber obtenido cerca de un millón de votos.
El excandidato agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que ese caudal electoral tendrá un papel relevante en la definición de la próxima Presidencia.
«Este millón de votos vale mucho para nuestro país», afirmó.
Fajardo insistió en que su proyecto político seguirá siendo una alternativa frente a la polarización y aseguró que no permitirá que el debate electoral se reduzca a una confrontación entre dos extremos.
«Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor. No nos vamos a resignar a que haya una confrontación permanente. Vamos a ser protagonistas de esta elección», señaló.
Aunque evitó anunciar respaldos, el exgobernador dejó abierta la puerta a futuras definiciones y aseguró que tomará una decisión después de un periodo de reflexión.
Con Paloma Valencia ya alineada con De la Espriella, la atención se concentra ahora en los votantes de centro. Tanto Fajardo como Claudia López evitaron comprometerse con alguno de los finalistas y trasladaron la responsabilidad a los candidatos.
En ese contexto, las próximas semanas estarán marcadas por los intentos de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda por conquistar a un electorado que podría resultar decisivo para inclinar la balanza en la segunda vuelta presidencial.