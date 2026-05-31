Iván Cepeda llama alianzas para segunda vuelta, pero el centro político aún no se define

Tras asegurar su paso a la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda inició la búsqueda de alianzas con sectores políticos que quedaron por fuera de la contienda definitiva y lanzó un llamado a construir una «alianza por la vida» para enfrentar a Abelardo De la Espriella.
Durante su intervención tras conocerse los resultados, el candidato agradeció el respaldo de diferentes fuerzas políticas que acompañaron su campaña y abrió la puerta a nuevas adhesiones.
«No nos cabe duda de que hay muchos sectores que quieren venir hoy a la alianza por la vida», afirmó Cepeda, quien envió un mensaje especial al Partido Alianza Verde, al movimiento En Marcha y a sectores liberales.
Según el candidato, la segunda vuelta debe convertirse en una disputa entre dos modelos de país. «Hoy tenemos que hacer una alianza por la vida. Quienes amen la vida, quienes la respeten y quieran que el proyecto político que salga adelante sea el de la vida», sostuvo.
Claudia López no se compromete con ninguno de los finalistas
Sin embargo, el llamado de Cepeda no encontró una respuesta inmediata en el centro político. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó por ahora respaldar a Abelardo De la Espriella, aunque dejó claro que tampoco entregará automáticamente su apoyo a la candidatura de Cepeda.
López anunció que se tomará varias semanas para analizar el nuevo escenario político antes de fijar una posición y aseguró que acudirá a las urnas en la segunda vuelta presidencial.
«Tengo claro que hay una opción peligrosa para Colombia. Lo he dicho durante toda la campaña y no he cambiado ni voy a cambiar», afirmó.
No obstante, señaló que el respaldo del centro no está garantizado para Cepeda y sostuvo que el candidato deberá demostrar que está dispuesto a corregir los errores que, en su criterio, ha cometido el petrismo durante los últimos años.
«Yo sé que Iván es un hombre decente, pero llegó la hora de asumir el liderazgo de su propia campaña, de debatir y defender sus tesis y demostrar si está dispuesto o no a liderar un proceso que enmiende los errores del petrismo», aseguró.
La exmandataria también cuestionó prácticas que calificó como sectarismo, clientelismo y ataques contra sectores independientes, y afirmó que ambos finalistas tendrán que hacer esfuerzos para conquistar el voto de centro.
Fajardo aplaza cualquier definición
Una posición similar adoptó Sergio Fajardo, quien evitó anticipar cuál será su postura de cara a la segunda vuelta pese a obtener cerca de un millón de votos en la primera ronda.
El exgobernador agradeció el respaldo de sus electores y destacó que ese caudal electoral será determinante en la definición del próximo presidente.
«Este millón de votos vale mucho para nuestro país», afirmó.
Fajardo insistió en que su proyecto político seguirá siendo una alternativa frente a la polarización y aseguró que no permitirá que el debate se reduzca a una confrontación entre dos extremos.
«Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor. No nos vamos a resignar a que haya una confrontación permanente. Vamos a ser protagonistas de esta elección», señaló.
Aunque evitó anunciar respaldos, dejó abierta la puerta a futuras definiciones y aseguró que tomará una decisión después de un periodo de reflexión.