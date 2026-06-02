Petro estaría buscando cambiar a tres miembros de Junta de Ecopetrol para que Ricardo Roa vuelva a la presidencia

Fuentes le confirmaron a Valora Analitik que ayer 1 de junio de 2026 se reunieron, en la Casa de Nariño, los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, Hildebrando Vélez, Alberto José Merlano y Ángela María Robledo, quien preside el organismo. El motivo habría sido que el presidente Gustavo Petro desea realizar cambios al interior de la Junta de la estatal energética.
La fuente consultada mencionó que no solamente buscarían la salida de César Loza, representante de los trabajadores, y de Luis Felipe Henao, miembro independiente que representa a los fondos de pensiones, sino también al miembro postulado por los departamentos productores, Ricardo Rodríguez Yee.
Según lo señalado, lo que pretende el presidente Petro es despejarle el camino a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para que regrese a ocupar plenamente la presidencia de la compañía luego de solicitar su licencia y su período vacacional.
Frente al interés que tendría el presidente Petro en reinstalar y respaldar la gerencia de Roa, la fuente manifestó que uno de los factores clave sería la capacidad de contratación de Ecopetrol.