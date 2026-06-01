JetBlue anunció su intención de lanzar un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS) en Maiquetía. Sería la primera vez que la aerolínea opera en Venezuela.
La ruta está condicionada a aprobaciones gubernamentales y a los procesos regulatorios aplicables para operar en el país. JetBlue prevé iniciar operaciones antes de finalizar el año; la venta de tiquetes comenzaría en los próximos meses.
La aerolínea operará la ruta con aviones Airbus A320 e identificó como demanda principal el segmento de visitas a familiares y amigos (visiting friends and relatives, VFR), segmento que históricamente ha sido el motor de las rutas entre Estados Unidos y Venezuela. Fort Lauderdale concentra una de las comunidades venezolanas más grandes del sur de la Florida.
Operación de JetBlue
Fort Lauderdale es actualmente uno de los principales “focus cities” de JetBlue en América Latina y el Caribe. La aerolínea anunció recientemente su mayor programación histórica desde ese aeropuerto, con 11 nuevos destinos y cerca de 130 salidas diarias previstas para este verano. La ruta a Caracas se enmarcaría en esa expansión regional.
La ruta ampliaría la conectividad aérea directa entre Estados Unidos y Venezuela en un momento en que el mercado recupera interés para inversionistas y empresas de la región. Una mayor oferta de asientos en la ruta Miami/Fort Lauderdale–Caracas suele traducirse en presión a la baja sobre tarifas, lo que facilita la movilidad entre ambos países.
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A la fecha, aerolíneas como American Airlines y Copa Airlines operan rutas hacia Venezuela desde Estados Unidos. La entrada de JetBlue añadiría competencia en una ruta que ha operado con oferta limitada.