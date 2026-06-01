Inside Venezuela Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales Noticias empresariales

JetBlue anuncia su primer vuelo a Venezuela en la historia de la aerolínea

JetBlue planea conectar Fort Lauderdale con Caracas antes de que termine 2026.

Por: -
Airbus A320 de la aerolínea estadounidense JetBlue. Foto: JetBlue.
Airbus A320 de la aerolínea estadounidense JetBlue. Foto: JetBlue.

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente
Inside Venezuela - Ir al especial

JetBlue anunció su intención de lanzar un vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS) en Maiquetía. Sería la primera vez que la aerolínea opera en Venezuela.

La ruta está condicionada a aprobaciones gubernamentales y a los procesos regulatorios aplicables para operar en el país. JetBlue prevé iniciar operaciones antes de finalizar el año; la venta de tiquetes comenzaría en los próximos meses.

La aerolínea operará la ruta con aviones Airbus A320 e identificó como demanda principal el segmento de visitas a familiares y amigos (visiting friends and relatives, VFR), segmento que históricamente ha sido el motor de las rutas entre Estados Unidos y Venezuela. Fort Lauderdale concentra una de las comunidades venezolanas más grandes del sur de la Florida.

JetBlue
JetBlue anuncia ruta entre Fort Lauderdale y Caracas. Imagen: JetBlue.

Operación de JetBlue

Fort Lauderdale es actualmente uno de los principales “focus cities” de JetBlue en América Latina y el Caribe. La aerolínea anunció recientemente su mayor programación histórica desde ese aeropuerto, con 11 nuevos destinos y cerca de 130 salidas diarias previstas para este verano. La ruta a Caracas se enmarcaría en esa expansión regional.

La ruta ampliaría la conectividad aérea directa entre Estados Unidos y Venezuela en un momento en que el mercado recupera interés para inversionistas y empresas de la región. Una mayor oferta de asientos en la ruta Miami/Fort Lauderdale–Caracas suele traducirse en presión a la baja sobre tarifas, lo que facilita la movilidad entre ambos países.

Colombia tiene frontera, complementariedad y experiencia. Aun así, Panamá le vende más a Venezuela. Imagen: Canva.
Los vuelos hacia Caracas iniciarían antes de finalizar el año. Imagen: Canva.

Destacado: Avianca anuncia su nueva ruta a Venezuela: Bogotá – Maracaibo.

A la fecha, aerolíneas como American Airlines y Copa Airlines operan rutas hacia Venezuela desde Estados Unidos. La entrada de JetBlue añadiría competencia en una ruta que ha operado con oferta limitada.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Aerolíneas, Internacional, Venezuela
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar

Elecciones Presidenciales 2026

Hay un nuevo boletín actualizado del preconteo

Ver resultados →