Cierre total de la Transversal del Sisga

La vía transversal del Sisga, entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno (Boyacá), se encuentra cerrada de manera indefinida.
Puntualmente, el cierre total se mantiene en el sector Marrano Loco, ubicado en el PR 51+800 de la Ruta Nacional 5608 (UF4), y responde a la ocurrencia de un movimiento en masa de gran magnitud acontecido el pasado 31 de mayo.
Según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Interventoría del proyecto ya se encuentran adelantando actividades para atender la emergencia mediante la disposición de personal técnico y operativo especializado.
Con estas medidas se busca evaluar las condiciones geotécnicas del sector, garantizar la seguridad de los usuarios y adelantar las actividades necesarias para la remoción del material desprendido y la recuperación de la transitabilidad del corredor vial.
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El concesionario también dispuso de maquinaria y de equipos para iniciar con la remoción del material. Además, de realizar la limpieza de la calzada y conformar zonas de trabajo seguras para restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.
La ANI indicó que aún no se tiene una fecha estimada de apertura debido a que continúan registrándose precipitaciones en la zona, lo que genera condiciones de inestabilidad y saturación del terreno. Esto a su vez obliga a realizar las labores con estrictos protocolos de seguridad.
La Agencia también recomendó a los usuarios utilizar las rutas alternas Bogotá – Villavicencio y Yopal – Aguazul – Sogamoso – Bogotá.
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