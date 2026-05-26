Inversión en infraestructura en Colombia llegó a su nivel más bajo en una década; apenas alcanza el 1 % del PIB

En un pronunciamiento conjunto, las principales universidades y centros de pensamiento del país presentaron una hoja de ruta para rescatar el sector de infraestructura, transporte y logística, advirtiendo que este es el pilar fundamental para la competitividad y el bienestar social de la nación.
Su análisis destaca que mientras hace una década la inversión en infraestructura de transporte representaba el 3 % del PIB, hoy apenas alcanza el 1 %. Esta caída tiene un impacto directo en el crecimiento económico, considerando que, según estimaciones de Fedesarrollo, el BID y el DNP, por cada peso invertido en el sector, el PIB podría incrementarse entre 1,5 y 2,5 pesos.
Este estancamiento se refleja en los elevados costos logísticos que enfrentan las empresas colombianas. Según la Encuesta Nacional Logística 2024, el 15,6 % de la facturación de una empresa se destina a logística, una cifra que casi duplica el promedio de la OCDE (8 %).
Las nueve instituciones firmantes señalan que el gobierno actual deja retos de gran magnitud en diversos subsectores.
Por ejemplo, las vías 4G acumulan rezagos, mientras la quinta generación (5G) no ha logrado despegar. Actualmente, 18 proyectos permanecen en preconstrucción, representando una inversión estancada de $49 billones, debido en parte al debilitamiento del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Respecto a los ferrocarriles, solo se ha adjudicado el 28,9 % de lo previsto en infraestructura férrea. En consecuencia, apenas el 17 % de la carga se mueve por tren, y el 99 % de ese volumen es carbón.
En el frente de puertos y ríos, los expertos advierten que persisten cuellos de botella en Buenaventura y la navegabilidad del río Magdalena. Por esto, Colombia tiene una calificación de 49,2 sobre 100 en el Índice de Conectividad Marítima, por debajo de Panamá (51,6).
Finalmente, de las 23 recomendaciones del estudio IATA 2023 para aumentar la capacidad aeroportuaria, solo se han implementado tres, a pesar de que su aplicación total podría incrementar la capacidad operativa de los aeropuertos en un 47 %.
Propuestas para el próximo gobierno
Las instituciones firmantes coinciden en que, para el próximo gobierno, que asumirá el 7 de agosto de 2026, la prioridad absoluta debe ser restablecer la confianza institucional.
Las recomendaciones clave incluyen ejecutar los 18 proyectos 5G en espera mediante el modelo APP y garantizar el pago de vigencias futuras, priorizar proyectos de iniciativas privadas con estructuración avanzada que no requieren presupuesto nacional, como El Dorado Max, Aeropuertos del Suroccidente (Cali) y la Ciudadela Aeroportuaria de Bayunca (nueva terminal en Cartagena).
También se destaca la importancia de ejecutar el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) para articular proyectos regionales como la conexión Pacífico–Orinoquía y la ampliación del aeropuerto José María Córdoba y se sugiere retomar los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) para acelerar trámites y modernizar los procesos de consultas previas y licencias ambientales bajo criterios técnicos.
Además, el sector académico y los centros de pensamiento sugieren diversificar las fuentes de capital. Para lograrlo, proponen ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos hacia infraestructura productiva y aprovechar mejor el Sistema General de Regalías (SGR). Incluso, plantean estudiar el margen de endeudamiento subnacional, que en Colombia es de solo el 2,6 % del PIB, frente al 10 % de la OCDE.
Finalmente, el documento insta a una modernización normativa que incluya la creación de una Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte con independencia técnica y la actualización del Estatuto de Puertos Marítimos para convertir a las terminales en plataformas de internacionalización real.
Ente las entidades firmantes aparecen ANIF, la Universidad EIA (Centro de Pensamiento y Escuela STEAM), la Universidad EAFIT (Valor Público y Ciencias Aplicadas), Corficolombiana, el Consejo Privado de Competitividad, la Universidad de Medellín y la Universidad de Ibagué.
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