PMI de Davivienda repuntó en mayo: industria colombiana retoma el crecimiento con optimismo tras elecciones

El Índice de Gestión de Compras (PMI) del sector industrial colombiano, elaborado por Davivienda, registró una mejoría en mayo de 2026 al situarse en 51,8 puntos, frente a los 50,8 puntos reportados en abril.
Esta cifra marca el progreso más notable de las condiciones operativas en lo que va del año y pone en evidencia una reanudación del crecimiento tras la pausa experimentada el mes anterior.
El informe de la entidad financiera resalta que este resultado fue impulsado por la resiliencia de la demanda, la cual respaldó un crecimiento moderado en la producción y los nuevos pedidos.
«En mayo, el índice PMI presentó un repunte en su tendencia de expansión que coincide con una demanda resiliente y con un mayor optimismo de los industriales sobre las condiciones económicas del país después de las elecciones presidenciales», dijo Silvia Juliana Mera, investigadora sénior del Grupo Bolívar de Davivienda.
Señales de reactivación
Después de la desaceleración de abril, la actividad industrial mostró un repunte en mayo. Por un lado, la producción volvió a crecer, logrando salir del territorio de contracción gracias a la resiliencia de la demanda. Por otro, la demanda interna impulsó el crecimiento de las ventas.
En consecuencia, las empresas continuaron contratando trabajadores por segundo mes consecutivo, tras los recortes registrados en el primer trimestre de 2026, con un ritmo de expansión moderado.
El comunicado advierte que, a pesar de la mejora operativa, el sector enfrentó presiones inflacionarias relevantes a mediados del segundo trimestre.
En mayo se registró el incremento del costo de las materias primas más pronunciado en 38 meses. Las empresas atribuyeron este comportamiento al aumento de la cotización del petróleo y al impacto negativo de la guerra en Medio Oriente.
Además, la inflación de los precios de venta se mantuvo en niveles históricamente elevados, aunque el ritmo de aumento fue el más débil desde el inicio del año.
La investigadora sénior del Grupo Bolívar añadió que, pese a los costos crecientes por choques locales y externos, el aumento en las compras de materias primas y la continuidad en la contratación de personal evidencian la adaptabilidad de los industriales colombianos ante las condiciones cambiantes de la economía.
Logística y suministros
El informe detalla que los industriales siguen lidiando con disrupciones en la cadena de suministro.
Las empresas intentaron ampliar sus existencias, pero las disrupciones provocaron una nueva contracción en los inventarios de insumos. Así mismo, los inventarios de productos finales descendieron por tercer mes consecutivo.
Del mismo modo, el desempeño de los proveedores se deterioró, llevando los plazos de entrega promedio a su plazo máximo desde septiembre de 2024, debido a factores como bloqueos, obras de construcción en ciudades, problemas de seguridad y el impacto del conflicto en Medio Oriente.
Finalmente, el sentimiento positivo de los industriales mejoró hasta alcanzar su máximo en tres meses. Muchas empresas han expresado confianza en un entorno económico favorable para el país una vez superado el proceso de elecciones presidenciales.
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