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Mercado de motos en Colombia crece 23 % en mayo y acumula alza de 34 % en lo corrido de 2026

Entre enero y mayo de 2026, la industria creció 34 % respecto al mismo período del año anterior, según la ANDI y Fenalco.

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Ventas motos Colombia 2024
En mayo se registraron 110.599 unidades nuevas, cifra que representa un crecimiento del 23 %. Foto: Cortesía Feria 2 Ruedas

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El mercado colombiano de motos nuevas continúa creciendo en 2026. Según el informe de mayo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco.

En mayo se registraron 110.599 unidades nuevas, cifra que representa un crecimiento del 23 % frente al mismo mes de 2025, cuando el mercado había cerrado en 89.893 unidades.

En términos acumulados entre enero y mayo de 2026 la industria creció un 34 % respecto al mismo período del año anterior, consolidando una tendencia alcista que se sostiene desde comienzos del año.

La única lectura negativa del mes fue frente a abril de 2026, cuando los registros cayeron 2,64 % de forma mensual.

Las motos más vendidas en Colombia

En el ranking por marcas, Bajaj se ubicó primera con una participación del 17,96 % del total de registros en mayo —19.868 unidades—, seguida por Suzuki con 17.552 unidades (15,87 %) y Honda con 15.903 (14,38 %).

AKT y Yamaha completaron el top cinco con participaciones del 13,38 % y 13,13 %, respectivamente.

Sin embargo, el mayor dinamismo dentro del grupo de marcas líderes lo registró Honda, cuyas ventas crecieron 53,68 % frente a mayo de 2025.

En cuanto al cilindraje casi la mitad de las unidades vendidas (47,17 %) correspondió al segmento de 101 CC a 125 CC.

El segundo segmento más relevante fue el de 151 CC a 200 CC, con el 26,99 % del mercado. Los rangos extremos —menor a 100 CC y mayor a 200 CC— sumaron apenas 10,36 % entre los dos.

El modelo más vendido del mes fue la AKT AK125NKD EIII, con 6.518 unidades, aunque fue el único del top 10 que registró una caída anual (-3,75%).

Los mayores crecimientos en modelos específicos los tuvieron la Honda XR190L 2.0 (+95,36%) y la Hero Hunk 125R (+47,49%). Vale destacar que el 100 % de los 10 modelos más vendidos incorpora sistemas de frenado avanzado ABS o CBS.

A nivel regional, Cundinamarca lideró los registros con 20.728 unidades (18,74 %), seguida de Antioquia con 18.071 (16,34%) y Valle del Cauca con 11.163 (10,09 %). En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 45,17% del total nacional.

A nivel municipal, Sabaneta (Antioquia) encabezó el listado con 8.471 registros (7,66 %), seguida de Funza (Cundinamarca) con 7.054 (6,38 %) y El Cerrito (Valle del Cauca) con 5.201 (4,70 %). Los diez municipios con mayor volumen de registros acumularon el 38,10 % del total nacional.

Los datos del informe provienen del RUNT y fueron elaborados por ANDI y Fenalco.

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Tags: Fenalco, andi, venta de motos en Colombia
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