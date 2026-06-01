Colombianos enfrentarían menos barreras para recibir medicamentos con esta nueva medida

Las dificultades para conseguir medicamentos se han convertido en una de las principales preocupaciones de miles de pacientes en Colombia. Mientras se multiplican las quejas por entregas incompletas, demoras en tratamientos y largas filas en dispensarios.
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La Defensoría del Pueblo ha advertido que entre el 60 % y el 80 % de los usuarios consultados no recibe sus medicamentos completos o los recibe parcialmente. Además, durante 2025 se reportaron cientos de referencias de medicamentos con problemas de entrega y las tutelas por salud alcanzaron niveles récord en el país.
En medio de ese panorama, miles de pacientes en Colombia podrían enfrentar menos obstáculos para recibir sus medicamentos gracias a un cambio regulatorio que acaba de poner en marcha el Ministerio de Salud y Protección Social.
La medida busca simplificar procesos administrativos, mejorar el seguimiento a las entregas y fortalecer el control sobre toda la cadena de suministro de medicamentos financiados por el sistema de salud.
La nueva medida del Gobierno Petro para mejorar en la entrega de medicamentos
La novedad quedó establecida en la Circular Externa 019 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, mediante la cual se modifican las reglas que iban a entrar en vigor desde junio para el reporte de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Aunque se trata de un cambio técnico, su impacto puede ser significativo para millones de usuarios del sistema. En la práctica, la información relacionada con la formulación, programación, direccionamiento y entrega de medicamentos dejará de registrarse a través del mecanismo que se había definido mediante MIPRES y comenzará a integrarse a la Historia Clínica Electrónica Interoperable mediante el denominado Resumen Digital de Atención (RDA).
La decisión también deja sin efecto las instrucciones contenidas en la Circular 044 de 2025, cuya implementación obligatoria estaba prevista para el 1 de junio de 2026 y que exigía el reporte de medicamentos financiados con UPC a través de MIPRES para pacientes ambulatorios.
¿Por qué este cambio puede ser importante para los pacientes? Según explicó el Ministerio de Salud, la apuesta es avanzar hacia un sistema en el que la información se registre una sola vez y pueda ser consultada de forma segura y oportuna por las entidades autorizadas. Esto evitaría duplicidad de registros, reduciría cargas administrativas y permitiría un mejor seguimiento de las entregas.
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La cartera de Salud señaló que la medida busca «fortalecer la interoperabilidad de la información en salud, reducir trámites y registros duplicados, optimizar los procesos de atención y contar con información más completa y actualizada sobre el acceso a medicamentos».
En términos prácticos, imagine el caso de un paciente con hipertensión, diabetes o una enfermedad crónica que requiere medicamentos de forma permanente. Actualmente, parte de la información relacionada con la prescripción y el suministro puede pasar por diferentes plataformas o mecanismos de reporte.
Con el nuevo esquema, toda la trazabilidad quedaría integrada dentro del ecosistema de la Historia Clínica Electrónica, permitiendo conocer con mayor facilidad cuándo fue formulado el medicamento, quién debía entregarlo y si efectivamente fue dispensado.
De acuerdo con el Ministerio, esta integración permitirá «mejorar el seguimiento de los pacientes, facilitar la continuidad de los tratamientos y fortalecer la capacidad de monitoreo del sistema de salud», además de gestionar oportunamente posibles barreras en el acceso a servicios y tecnologías en salud.
Uno de los aspectos más relevantes es que la nueva herramienta busca dar mayor visibilidad sobre la responsabilidad de los distintos actores encargados de garantizar la entrega de medicamentos. La entidad destacó que se tendrá «mayor control de la entrega oportuna y completa, permitiendo hacer un mejor seguimiento a las responsabilidades de las entidades encargadas de garantizar su entrega oportuna».
Sin embargo, el cambio no significa que desaparezca MIPRES. La Circular 019 aclara que los medicamentos no financiados con recursos de la UPC continuarán gestionándose mediante esa plataforma tecnológica bajo las reglas vigentes.
Tampoco cambian los procedimientos para medicamentos antirretrovirales utilizados en tratamientos contra el VIH financiados con recursos de la UPC, cuyos mecanismos de monitoreo y seguimiento seguirán operando bajo los lineamientos definidos en la Circular 006 de 2025.
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Adicionalmente, los medicamentos de control especial, incluidos aquellos sometidos a monopolio estatal o sujetos a fiscalización especial, seguirán manejándose bajo su regulación específica y no harán parte de este nuevo esquema de gestión.