Los ganadores de la nueva edición de los Bigote Dorado de Rappi

Rappi realizó la tercera edición de los premios Bigote Dorado, un reconocimiento a los restaurantes y comercios aliados que ofrecen sus platos a domicilio. El evento reunió a 640 establecimientos nominados en todo el país por sus apuestas culinarias y recibió más de 160.000 votos.
La plataforma destacó que uno de los principales hallazgos de esta versión del galardón fue el crecimiento regional y la fidelización de audiencias en ciudades intermedias.
La celebración de este 2026 hizo visible la aceleración que han tenido restaurantes en ciudades como Pereira, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué y Villavicencio, que hoy compiten en visibilidad, demanda y popularidad frente a grandes cadenas nacionales.
«Hace unos años era difícil imaginar que restaurantes nacidos en ciudades intermedias pudieran competir en alcance y visibilidad frente a grandes cadenas nacionales. Hoy la tecnología y el delivery están ayudando a cambiar eso”, destacó Matías Laks, director general de Rappi Colombia.
Actualmente, la compañía conecta a más de 19.000 establecimientos gastronómicos en 60 ciudades del país que hacen cerca de nueve millones de órdenes al mes.
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Los pesos pesados en Rappi
Como es habitual, el galardón premia a los comercios en diferentes categorías, incluyendo: hamburguesas; pizza; comidas rápidas; pollo; comida típica y colombiana; asiático; antojos, postres y desayunos; saludable e internacional.
Estas son las marcas que continúan liderando las preferencias de los colombianos en delivery:
- El Corral se consolidó como una de las grandes ganadoras de la edición, liderando categorías como hamburguesas y sándwiches, destacándose también en Turbo, el servicio de entregas rápidas de Rappi.
- Crepes & Waffles reafirmó su posición como una de las marcas más queridas por los usuarios en la categoría sabores del mundo.
- Frisby y Domino’s Pizza mantuvieron su liderazgo en categorías altamente competitivas como pollo y pizza, respectivamente.
- Juan Valdez Café se consolidó como uno de los grandes referentes de consumo cotidiano al liderar la categoría antojos.
- Fuego Burger by Westcol fue reconocido como restaurante revelación, reflejando el crecimiento de nuevas marcas nativas digitales dentro del ecosistema gastronómico.
Ganadores por región
En esta edición se contó con la participación de 60 ciudades y el debut de las ciudades intermedias. Estos son los restaurantes que conquistaron el paladar de los colombianos en las diferentes regiones del país:
Región Suroccidente
- Asiático: Sushi Break Cali.
- Comida rápida: King Papa Cali.
- Antojos y desayunos: Panadería Kuty.
- Hamburguesas: TDT Hamburguesas-Tierra de Todos.
- Pizza: Cheers Pizzeria.
- Pollo: Mister Wings.
- Típica: La Sevillana.
- Internacional: Chilitaco.
- Saludable: Uki Fresh Food.
- Favorito Turbo: Ventolini.
Región Centro
- Asiático: Osaki.
- Comida rápida: La Lucha Sanguchería.
- Antojos y desayunos: Al agua patos.
- Hamburguesas: Home Burgers.
- Pizza: Archies.
- Pollo: Buffalo Wings-Alitas.
- Típica: Chopinar.
- Internacional: The Cheese Wheel.
- Saludable: Poke.
- Favorito Turbo: The Cheese Wheel Turbo.
Antioquia y Eje Cafetero
- Asiático: Keizaki Sushi.
- Comida rápida: Las Papitas Manizales.
- Antojos y desayunos: La Miguería.
- Hamburguesas: Juicio.
- Pizza: La Paletería.
- Pollo: Wings Alitas.
- Típica: Fogón y Leña.
- Internacional: il forno.
- Saludable: Armando Comida.
- Favorito Turbo: Los Perritos – Turbo.
Región Costa
- Asiático: Mitssu.
- Comida rápida: Mr Chuzz.
- Antojos y desayunos: Dulcema.
- Hamburguesas: Topping Burges.
- Pizza: Salvator’s Pizza & Pasta.
- Pollo: Piko & Rico.
- Típica: Las Rocas.
- Internacional: Bendito Burrito.
- Saludable: Fit Choices.
- Favorito Turbo: Mr Bono Turbo.
Santander
- Asiático: Walking Pez.
- Comida rápida: Jacko’s.
- Antojos y desayunos: Don Jacobo Postres y Ponqués.
- Hamburguesas: Hamburguesas El Garaje.
- Pizza: Zirus Pizza.
- Pollo: Jarris.
- Típica: Chiflas.
- Saludable: Cinnamon Gourmet.
- Favorito Turbo: Empanadas Conucos-Turbo.
Ciudades Intermedias
- Asiático: Sumeshi.
- Comida rápida: Mi Perro Classic Hot Dogs.
- Antojos y desayunos: Brownie Express.
- Hamburguesas: Burgerpop.
- Pizza: Napole’s Pizza.
- Pollo: El Carnaval del Pollo Mirador.
- Típica: La Carbonera Arepas.
- Internacional: Mafia Red Tacos.
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