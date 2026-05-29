Daniel Lacalle habla del futuro de elecciones presidenciales: “Las calificadoras ya castigaron a Colombia”

El economista español Daniel Lacalle, reconocido por sus posturas liberales y promercado, advirtió sobre el rumbo que podría tomar Colombia tras las próximas elecciones presidenciales.
Lacalle, doctor en Economía, economista jefe de Tressis y profesor en instituciones como el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), aseguró que el país enfrenta una decisión “entre comunismo y prosperidad”.
Durante una intervención sobre el panorama político y económico colombiano, el analista comparó las propuestas del senador y candidato presidencial Iván Cepeda con modelos implementados en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
“La propuesta de Cepeda es claramente equiparable a lo que ha pasado en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sus mensajes sobre una economía más plural no son creíbles porque, en el fondo, lo que busca es poner en riesgo la propiedad privada, la seguridad jurídica y la confianza inversionista”, afirmó.
Lacalle sostuvo que el principal temor de los mercados internacionales frente a un eventual triunfo de Cepeda es un aumento de la intervención estatal y un deterioro de la estabilidad fiscal. Según dijo, los inversionistas observan con preocupación cualquier escenario que implique “más confrontación con la disciplina fiscal y con las instituciones democráticas liberales”.
El economista también cuestionó la gestión del presidente Gustavo Petro y aseguró que el país llega a las elecciones con un entorno de “alto déficit, inflación persistente y deterioro de las condiciones económicas”.
“No podemos olvidar que Petro ganó por un margen estrecho y que su historial como gestor ha sido desastroso. Colombia se juega su futuro, y no es una frase grandilocuente: es una realidad económica, política y financiera”, señaló.
En su análisis, Lacalle insistió en que las experiencias de Cuba y Venezuela deben servir como advertencia para Colombia. “Miles de cubanos gritan libertad en las calles, cansados de un régimen que solo les ha dado hambre, apagones y miseria. Los colombianos conocen también el desastre del chavismo porque lo ven reflejado en la migración venezolana”, afirmó.
Según explicó, los regímenes socialistas “primero destruyen las instituciones democráticas, luego eliminan los contrapesos y finalmente convierten a la sociedad en dependiente del Estado”.
Lacalle también alertó sobre la situación macroeconómica del país. Señaló que el crecimiento económico de Colombia se mantiene por debajo de su potencial y advirtió que las agencias calificadoras ya han castigado al país por el deterioro fiscal y el aumento de la deuda.
“La economía colombiana crece poco, la inflación sigue elevada y el déficit fiscal continúa aumentando. Las rebajas en la calificación de la deuda no son una amenaza futura: ya ocurrieron”, afirmó.
Finalmente, Lacalle aseguró que Colombia tiene el potencial para crecer y atraer inversión, pero advirtió que eso dependerá de las decisiones políticas que tome el país en las urnas.
“Colombia tiene todo para generar empleo, atraer capital y crecer con fuerza”, concluyó.