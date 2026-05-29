Registraduría definió documento válido para elecciones presidenciales: Así consulta puesto y mesa de votación

En una nueva jornada de elecciones presidenciales que se llevará a cabo este 31 de mayo, miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas en todo el país. Sin embargo, una de las principales dudas entre los votantes sigue siendo cómo consultar el puesto de votación y verificar los datos necesarios para ejercer el derecho al voto sin contratiempos.
Con el fin de facilitar este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitada en su portal web una herramienta de consulta en la que los ciudadanos pueden verificar toda la información relacionada con su lugar de votación. Para acceder, únicamente deben ingresar el número de cédula de ciudadanía en la plataforma oficial.
A través de este servicio, los votantes pueden conocer detalles como el puesto asignado, la mesa de votación, la zona electoral, el departamento, la ciudad o municipio y la dirección exacta del lugar donde deberán presentarse el día de las elecciones. Esta información permite una mejor planeación del desplazamiento y ayuda a reducir retrasos o confusiones durante la jornada electoral.
Documento válido para votar
La Registraduría recordó que el único documento válido para participar en las elecciones es la cédula de ciudadanía. La entidad precisó que los ciudadanos podrán identificarse con la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o la cédula digital desde el dispositivo móvil. Cualquier otro documento de identificación no será aceptado en los puestos de votación.
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Asimismo, la autoridad electoral reiteró la importancia de consultar previamente la información electoral para evitar inconvenientes el día de los comicios y recomendó a los ciudadanos acudir con anticipación a sus respectivos puestos de votación.
La Registraduría también informó que mantiene habilitados sus canales digitales de atención y orientación para resolver dudas relacionadas con el proceso electoral. A través de estas plataformas, los ciudadanos pueden recibir información sobre inscripción de cédulas, jurados de votación, calendario electoral y demás aspectos vinculados con la jornada presidencial.