Elecciones Presidenciales

¿Se puede cambiar de puesto de votación entre la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia?

La Registraduría aclara los casos en los que no se puede cambiar de puesto de votación entre la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia

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cambiar de puesto de votación entre la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia
Foto: Registraduría

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De acuerdo con datos de la Registraduría, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta para saber si es posible cambiar de puesto de votación entre la primera y la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Uno de los aspectos relevantes se centra en que el censo electoral se congela semanas antes de iniciar las elecciones presidenciales. Para el ciclo electoral del año 2026, el plazo máximo legal establecido por la Registraduría para inscribir la cédula o modificar el puesto de votación venció el 31 de marzo de 2026.

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Foto: Registraduría

Este es el primer impedimento para cambiar de puesto de votación entre la primera y la segunda vuelta presidencial en Colombia. Esto significa que, tras la consolidación del censo definitivo a finales de abril, no se admiten modificaciones ni traslados de puesto.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha dejado en claro que la primera y la segunda vuelta presidencial forman parte de un mismo proceso electoral.

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Foto: Registraduría

Otras causas para no cambiar de puesto de votación entre la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia

Con esta base, al tratarse de una extensión del mismo proceso electoral, las reglas del juego y la base de datos de los votantes habilitados deben permanecer idénticas.

Además, no es posible cambiar de puesto de votación entre la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia, toda vez que la Registraduría organiza la distribución de kits electorales, mesas de votación, jurados y material biométrico con base en los datos fijados antes de la primera vuelta.

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Elecciones en Colombia. Foto: Registraduría

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Dado lo anterior, permitir el traslado masivo de cédulas en apenas tres semanas, según la Registraduría, podría generar un colapso en la planeación y en la seguridad del sistema de votación.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026
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