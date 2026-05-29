Bogotá decreta ley seca desde este viernes por elecciones; suspende ciclovía y despliega operativo especial

La Alcaldía de Bogotá decretó ley seca a partir de este viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del lunes 1 de junio, en el marco de las elecciones presidenciales.
Bajo el Decreto 191 del 28 de mayo queda prohibido el expendido y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al publico en la totalidad de Bogotá.
Las infracciones serán objeto de sanciones de acuerdo con lo previsto en Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Adicionalmente, la ciudad contará con 21 Puestos de Mando Unificado (PMU Electoral) y todas las medidas de seguridad y acompañamiento institucional en las localidades.
Con miras a garantizar un ejercicio democrático transparente, seguro y en paz para los comicios presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026, la Alcaldía lideró la séptima comisión distrital para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales.
En esta sesión clave de articulación, el secretario Distrital de Gobierno, junto con delegados del Ministerio del Interior, la Registraduría Distrital del Estado Civil, la Fuerza Pública y los organismos de control, confirmaron el cumplimiento del 100 % de los requerimientos técnicos, logísticos y operativos exigidos para la capital.
Se contará con toda la logística para asegurar las condiciones de 1.083 puestos de votación, 18.156 mesas de votación, para un potencial censo en la capital de 6.101.409.
Movilidad para el día de las elecciones
En materia de movilidad, el Distrito suspende la jornada de ciclovía y dispuso de un parque automotor de 300 vehículos en total, de los cuales 50 están asignados con exclusividad para apoyar las tareas de la Registraduría. Un primer examen de esta capacidad se realizó con éxito el pasado 16 de mayo mediante un simulacro de preconteo que involucró 42 vehículos institucionales y 8 adicionales en alquiler.
En lo referente al orden público, el Comité Técnico Electoral de Seguridad y Transporte estructuró un plan de acción riguroso que destaca por las siguientes medidas:
Despliegue de PMU: Durante la jornada del 31 de mayo operarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales, permitiendo el monitoreo en tiempo real de cada rincón de la ciudad.