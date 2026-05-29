Acciones de Grupo Argos destacan en una jornada negativa para el índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de mayo de 2026 en 2.182,57 puntos registrando una variación negativa de – 0,56 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 5,54 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.230 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $200.604 millones, mostrando una variación negativa de 16,3 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $239.794 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,74 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $94.845 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,87 %) que negoció $46.895 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,72 %) que transó un monto de $13.885 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Grupo Bolívar (Grubolivar) que retrocede – 2,72 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que cae – 1,87 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajaron – 1,77 %.
Las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) suben 3,57 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap