Premercado | Prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsa bolsas mundiales

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos subieron con fuerza el viernes, liderados por los valores vinculados a la inteligencia artificial que siguieron los máximos históricos de Wall Street, mientras que los informes sobre un posible acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán también impulsaron el interés por el riesgo.
El Nikkei 225 de Japón subió casi un 3 % hasta un nuevo máximo histórico, mientras que el índice en general Topix avanzó un 2 %.
En Japón, los datos mostraron que la inflación subyacente de Tokio se desaceleró hasta el 1,3 % en mayo, manteniéndose por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón y reforzando las expectativas de que el banco central procederá con cautela en la normalización de su política monetaria.
Otros datos revelaron que la producción industrial de Japón creció un 0,9 % en abril respecto al mes anterior, recuperándose de forma inesperada a pesar de las preocupaciones por el aumento de los costes energéticos y las disrupciones en las cadenas de suministro vinculadas a las tensiones en Oriente Medio.
El Kospi de Corea del Sur se disparó un 3,4 % hasta nuevos máximos históricos de 8.458 puntos, impulsado por los fuertes avances de los valores relacionados con los semiconductores y la inteligencia artificial.
El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1 %, con el subíndice Hang Seng TECH avanzando un 1,7 %. Por otra parte, el Shanghai Composite de China retrocedió un 0,4 %, mientras que el índice de referencia Shanghai Shenzhen CSI 300 operó sin cambios significativos.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abrieron al alza el viernes, mientras que los precios del petróleo cayeron, impulsadas por nuevos informes sobre avances en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Irán.
El índice Stoxx 600 había subido un 0,2 %, el Dax en Alemania avanzaba un 0,1 %, el CAC 40 en Francia ganaba un 0,5 % y el FTSE 100 del Reino Unido se mantenía sin apenas cambios.
Se dice que EE. UU. e Irán han alcanzado un acuerdo para extender su alto el fuego, vigente desde hace varias semanas, pendiente de la aprobación del presidente Donald Trump.
Según fuentes citadas por Reuters, el acuerdo prolongaría la tregua durante 60 días. También permitiría reanudar la actividad marítima a través del Estrecho de Ormuz mientras los negociadores ultiman los detalles de un acuerdo más amplio, que incluye cuestiones relacionadas con las ambiciones nucleares de Irán.
El Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto de fricción clave en la guerra en Irán, que lleva ya cerca de tres meses. Ambas partes han tomado medidas para restringir el tráfico de buques comerciales a través de este corredor, lo que ha reducido el suministro energético mundial y ha disparado los precios del petróleo.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. se mostraban apagados el viernes, mientras los inversores seguían con cautela los informes que apuntan al alto el fuego con Irán.
El contrato de futuros del Dow y los futuros del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios, mientras que los futuros del Nasdaq 100 habían retrocedido un 0,1%.
Los principales índices de Wall Street avanzaron ligeramente el jueves, ya que la confianza se vio impulsada por una tanda de resultados empresariales bien recibidos, una lectura de inflación más baja de lo esperado y las esperanzas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán.
«Seguimos pensando que un acuerdo con Irán está ampliamente descontado, por lo que la reacción del SPX cuando se produzca no debería ser dramática en este punto, aunque el petróleo y los rendimientos tienen margen para caer y podrían responder de forma más pronunciada ante un acuerdo», señalaron analistas de Vital Knowledge.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del petróleo, cotizaban sin apenas cambios en torno a los US$93,87 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. caían un 0,2 %, hasta los US$88,72 por barril.
Los futuros del petróleo se encaminan ahora a registrar su mayor caída semanal desde principios de abril.
Sin embargo, el contrato ha registrados máximos por encima de los US$100 por barril y se mantiene muy por encima de los niveles previos al conflicto. Esto ha alimentado los temores de que una ola inflacionaria provocada por la energía acabe afectando a países de todo el mundo, incluido EE. UU.
El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal mostró el jueves que los precios crecieron a un ritmo inferior al esperado en abril, aunque surgieron señales de que el poder adquisitivo de los consumidores se está viendo mermado, ya que los hogares recortan sus gastos para compensar el aumento de los costes energéticos.
«Es poco probable que la Fed vuelva a recortar los tipos en un futuro próximo y probablemente mantendrá un sesgo restrictivo durante los meses de verano, hasta que los responsables de la política monetaria estén convencidos de que el repunte energético ha pasado y comenzará a revertirse. Pero eso requiere un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz», señalaron analistas de ING.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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