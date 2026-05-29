SuperSociedades reconoce pasos clave en el proceso de reestructuración de Canacol

La Superintendencia de Sociedades autorizó la consolidación de gravámenes prioritarios sobre activos de Canacol en Colombia. Según lo señaló la entidad, esto hace parte de la estrategia de la compañía para tener cooperación con los organismos canadienses, los cuales están llevando a cabo el proceso de la compañía.
“Los gravámenes autorizados tienen como finalidad garantizar la continuidad operativa de las deudoras como empresa en marcha y apoyar de manera instrumental el proceso de reestructuración”, expresó la entidad.
Para luego mencionar que esto busca asegurar los pagos en materia de administración, honorarios a personal en el proceso, y también facilitar procesos de venta o inversión de la empresa. Hasta el 31 de diciembre de 2025, la compañía tiene unas deudas por US$1.848 millones.
“El total de las obligaciones garantizadas reconocidas, incluyendo la financiación DIP y los gravámenes autorizados, asciende aproximadamente a US$166 millones, lo que representa cerca de 9 % del total de los activos”, dijo la entidad.
“La continuidad de una empresa en marcha genera más valor que su desintegración. Por eso, en los procesos de insolvencia transfronteriza, las herramientas que permiten sostener la operación, preservar el empleo, atraer financiación y maximizar el valor de los activos no constituyen privilegios indebidos, sino mecanismos necesarios para proteger el interés colectivo de los acreedores y favorecer una recuperación empresarial ordenada”, concluyó la superintendente, Nini Johanna Castañeda.