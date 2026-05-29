Para varios analistas locales, una de las deudas más grandes de este Gobierno es revisar la posibilidad de subir la edad de pensión en Colombia, punto que no se tuvo en cuenta dentro de la reforma al sistema de jubilaciones aprobada por el Congreso.
De un lado, centros de pensamiento como Fedesarrollo dicen que es inevitable, y urgente, que se revise incluso la opción de igualar la edad de pensión o ajustar en tres años cada uno de los requisitos.
De momento, vale recordar, la edad de pensión en Colombia es de 57 para mujeres y de 62 para hombres, con 1.300 semanas cotizadas para el caso de Colpensiones y un mínimo de 1.150 para las administradoras privadas.
Según los principales candidatos a quedarse con la Presidencia de Colombia, analizar este factor es determinante en la medida en que incumbe para poder mantener la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones.
Iván Cepeda: ¿A favor o en contra de subir la edad de pensión en Colombia?
Puntualmente, sobre este apartado, el candidato de izquierda no ha mencionado que deba subirse la edad de jubilación, la idea política del gobierno Petro, de la cual sería también representante, ha sido la de no aumentar esa edad de jubilación.
Sin embargo, hay que recordar que, en su momento, el Ejecutivo aceptó que, hacia el año 2040, el país deberá enfrentar una reforma demográfica que entre a revisar estas modificaciones.
El plan de Gobierno no hace referencia a estos cambios y se enfoca en la postura histórica y actual de este sector político, que propende por la defensa del sistema público y la flexibilización de los requisitos de cotización en lugar de postergar la edad de jubilación.
Abelardo de la Espriella no buscaría subir la edad de pensión en Colombia
El candidato de extrema derecha ha sido puntual en, de momento, descartar cualquier plan para aumentar la edad de jubilación, como viene pasando en algunos países pares de Colombia.
En cambio, el foco de la propuesta de sistema de jubilación se centra en realizar una «contrarreforma» con miras a «blindar el ahorro pensional» de los trabajadores en fondos privados.
Adicionalmente, el candidato buscará incrementar el subsidio para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Paloma Valencia cree que hay presiones demográficas que deben revisarse
La candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló que el sistema de jubilaciones debe entrar a analizar los cambios demográficos que se requieren, pero no ha mencionado la opción de subir la edad de pensión en Colombia.
De acuerdo con la candidata, es claro que el sistema necesita cada vez más de aportantes y recursos para sustentar las mesadas de los jubilados por Colpensiones.
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De allí la necesidad, dice su plan de Gobierno, de fortalecer el ahorro individual, incluso desde la niñez.