Piden subir la edad de pensión en Colombia e igualarla a 65 años para hombres y mujeres: Este sería el plazo

Vuelve surgir el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones: subir la edad de pensión en Colombia se plantea como una de las modificaciones inmediatas.
De acuerdo con académicos locales, así como representantes de algunos de los fondos más importantes del país, el cambio debería aprobarse con miras a mejorar la estabilidad del sistema.
Un país con mayor expectativa de vida, pero sin la cantidad suficiente de trabajadores, hace que subir la edad de pensión en Colombia sea un cambio “urgente”, de hecho se habla de que el país ya debería tener esta nueva exigencia.
Sin embargo, ha mencionado el gobierno Petro, bajo su administración y sobre lo que viene, no es una opción que los trabajadores deban cotizar por más tiempo para acceder a una jubilación.
Más razones para subir la edad de pensión en Colombia
La propuesta de aumentar la edad de retiro llegó desde Óscar Becerra, profesor de la Universidad de Los Andes, quien explicó que la edad de jubilación debería ser ya la misma para hombres y mujeres, pasando de los 57 y 62 a los 65 años.
Según el experto, el país muestra un escenario crítico al tener 25 millones de trabajadores afiliados al sistema, de los cuales 15 millones realizan aportes, aunque de manera irregular.
Voces desde los fondos privados indican que hay otras opciones, como jubilar a los aportantes con base en el capital acumulado y ahorrado, en cuyo caso no serían necesario subir la edad de pensión en Colombia.
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Ha mencionado el gobierno Petro que en un lapso de una década el país tendría que entrar a revisar una reforma al sistema de jubilaciones, con foco demográfico, cambios que centros de pensamiento como Fedesarrollo piden se hagan cuanto antes.