El pasado 23 de abril, el Gobierno Nacional expidió una nueva normativa que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar $25 billones a Colpensiones. Dicha reglamentación quedó condensada en el Decreto 0415 de 2026 y contempla a los afiliados que se cambiaron de régimen bajo la nueva reforma pensional.
Puntualmente, la norma fija las condiciones para realizar el traslado de recursos al sistema público y contempla a más de 120.000 usuarios que aprovecharon la ventana de oportunidad establecida en la Ley 2381 de 2024.
La medida abrió una discusión respecto al uso que se le pueda dar a ese ahorro pensional en el largo plazo y el rigor financiero que requiere su manejo.
Desde Colpensiones se ha defendido la legalidad del decreto, así como su necesidad. En ese contexto, Jaime Dussan, presidente de la entidad, advirtió que de no respetar su cumplimiento, se activarán los mecanismos judiciales.
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En entrevista con ‘Minuto 60’, el directivo señaló que el debate ya no solo abarca interpretaciones técnicas, sino cómo ejecutar la normativa.
“Este no es un debate de interpretación, es un tema de cumplimiento. Hay un decreto vigente que ordena el traslado de $ 25 billones y esos recursos no son de los fondos privados, pertenecen a personas que hoy están en Colpensiones y a quienes ya les estamos pagando su pensión”, señaló.
Dussan indicó que, de no cumplirse la norma, las autoridades tendrían que intervenir eventualmente con instrumentos judiciales como el embargo. “Le corresponde a la Superintendencia Financiera actuar conforme la ley y esta dice que si no se paga y los recursos están ahí, sencillamente hay que traerlo mediante un mecanismo judicial”, añadió.
Las tensiones en torno a esta nueva medida se dan en medio de la incertidumbre jurídica sobre la ley que pone en marcha la reforma pensional. Aunque la Corte Constitucional suspendió parcialmente la norma, se mantiene vigente el artículo que permitió el traslado de régimen.
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