Así se movió el microcrédito en Colombia en 2025: La mayoría fue de $1 millón y pagos a seis meses

Los créditos de bajo monto y corto plazo concentraron buena parte de las operaciones de consumo y microcrédito en Colombia durante 2025, en medio de un entorno económico marcado por restricciones de liquidez y necesidades cotidianas de financiamiento para los hogares.
Así lo reveló un análisis de FGA Fondo de Garantías con datos de TransUnion, construido a partir de una muestra representativa del comportamiento del crédito de consumo y microcrédito en el país.
Según el estudio, el 67 % de la participación observada se concentró en créditos con plazos de hasta seis meses, mientras que el 65 % correspondió a desembolsos de hasta $1 millón.
El informe también mostró que el mercado estuvo impulsado principalmente por hogares de ingresos bajos y medios. Las personas con ingresos de hasta un salario mínimo representaron el 39 % de la participación observada, mientras que quienes reciben entre uno y dos salarios mínimos concentraron otro 32 %. En conjunto, estos segmentos sumaron el 71 % del total analizado.
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Hogares de menores ingresos impulsaron la dinámica
El análisis indicó además que el 81 % de los créditos fueron tomados por personas de estratos 1, 2 y 3, consolidando el peso del financiamiento formal dentro del consumo cotidiano de los hogares.
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías, señaló que actualmente una parte importante del crédito está siendo utilizada para cubrir necesidades diarias más que para grandes decisiones de gasto.
“El crédito formal se está usando, sobre todo, para resolver el día a día de los hogares”, afirmó.
Por segmentos, el estudio mostró que en los estratos 1, 2 y 3 el 66 % de la participación estuvo concentrada en créditos de hasta $1 millón. En contraste, en los estratos 4, 5 y 6 esa proporción fue de 53 %.
Al mismo tiempo, los desembolsos superiores a $10 millones tuvieron una participación de 9 % en los estratos bajos y medios, frente a 18 % en los estratos altos.
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Mujeres y población productiva lideraron el uso del crédito
Otro de los hallazgos del estudio fue la participación de las mujeres en el mercado de crédito y microcrédito durante 2025.
Según el informe, las mujeres concentraron el 60 % de la participación observada, frente al 40 % de los hombres.
En materia de edades, el grupo entre 26 y 40 años tuvo el mayor peso dentro de la muestra, con una participación de 41 %, reflejando el uso del financiamiento por parte de población en edad productiva.
El estudio concluyó que durante 2025 el crédito en Colombia estuvo más asociado a necesidades de liquidez y administración cotidiana de los hogares que a compras de mayor tamaño o largo plazo.