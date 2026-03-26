FGA Fondo de Garantías respaldó créditos por $12,2 billones en 2025

En el marco de su Asamblea General de Accionistas, FGA Fondo de Garantías presentó los resultados alcanzados a lo largo del 2025, año en el que logró cifras récord y duplicó sus operaciones de 2024, contando con más de 10 millones de créditos respaldados por un valor superior a los $12,2 billones a 4 millones de colombianos.
Según explicó la compañía, el crecimiento estuvo respaldado por una gestión financiera sólida, en la que reportó ingresos por $760.951 millones, destacando que el 86 % de estos se originaron en su línea principal, Soluciones FGA.
Por otro lado, en su balance, cerró el año con activos por $728.125 millones y un patrimonio de $365.902 millones, cifras que representaron un incremento del 46,2 % y del 20, 9%, respectivamente frente al año anterior.
Estos resultados le permitieron a FGA reafirmar su calificación AA a largo plazo y F1+ a corto plazo, y alcanzar una perspectiva positiva por parte de la calificadora Fitch Ratings.
De igual forma, su dinámica operativa estuvo caracterizada por una mayor diversificación y un fuerte enfoque en la transformación tecnológica, lo que permitió que el 86 % de sus operaciones se realizarán de manera digital.
“Los resultados históricos que obtuvimos en 2025 son la evidencia de una estrategia de negocio enfocada en la innovación, la tecnología y la inclusión financiera. Alcanzar estas cifras récord nos permite asegurar que seguimos siendo un aliado confiable para las entidades financieras y un respaldo real para los sueños de millones de colombianos”, comentó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
Destacado: FGA Fondo de Garantías se certifica bajo el estándar internacional ISO 27001
Otros resultados del FGA Fondo de Garantías
En términos de impacto social, FGA reportó que el 60 % de los 10 millones de créditos respaldados estuvieron destinados a mujeres y el 40 % restante a hombres.
Por su parte, las personas de 26 a 40 años concentraron el 46,4 % de las solicitudes. Cifra que, sumada a los desembolsos otorgados a los jóvenes de 18 a 25 años (24,4 %), representa la mayor parte de las operaciones afianzadas por la compañía.
En cuanto a líneas de crédito, la compañía contó con un portafolio diversificado representado principalmente en créditos de libre inversión (37,5 %), comercio (33,1 %) y libranza (20,1 %). Adicionalmente, en términos geográficos, su cobertura mostró una presencia estratégica en todo el territorio nacional, con una concentración relevante en departamentos como Cundinamarca (19,8 %), Antioquia (13,4 %), Valle del Cauca (4,7 %), Santander (2,7 %) y Atlántico (2,3 %).
De manera complementaria, FGA fortaleció su compromiso con el tejido empresarial del país al respaldar más de 100.000 operaciones de microcrédito, lo que se tradujo en $454.000 millones en desembolsos que impulsaron la actividad de más de 88.000 microempresarios en las diferentes regiones de Colombia.
Finalmente, se evidenció la vinculación de 51 nuevos aliados estratégicos.