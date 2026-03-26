Noticias empresariales

FGA Fondo de Garantías respaldó créditos por $12,2 billones en 2025

El crecimiento estuvo respaldado por una gestión financiera sólida, en la que FGA reportó ingresos por $760.951 millones.

Por: -
Equipo directivo FGA Fondo de Garantías
Foto: equipo directivo FGA Fondo de Garantías

Compártelo en:

En el marco de su Asamblea General de Accionistas, FGA Fondo de Garantías presentó los resultados alcanzados a lo largo del 2025, año en el que logró cifras récord y duplicó sus operaciones de 2024, contando con más de 10 millones de créditos respaldados por un valor superior a los $12,2 billones a 4 millones de colombianos.

Según explicó la compañía, el crecimiento estuvo respaldado por una gestión financiera sólida, en la que reportó ingresos por $760.951 millones, destacando que el 86 % de estos se originaron en su línea principal, Soluciones FGA.

Por otro lado, en su balance, cerró el año con activos por $728.125 millones y un patrimonio de $365.902 millones, cifras que representaron un incremento del 46,2 % y del 20, 9%, respectivamente frente al año anterior.

Estos resultados le permitieron a FGA reafirmar su calificación AA a largo plazo y F1+ a corto plazo, y alcanzar una perspectiva positiva por parte de la calificadora Fitch Ratings.

De igual forma, su dinámica operativa estuvo caracterizada por una mayor diversificación y un fuerte enfoque en la transformación tecnológica, lo que permitió que el 86 % de sus operaciones se realizarán de manera digital.

David Bocanument, Presidente de FGA Fondo de Garantías
Foto: David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías

“Los resultados históricos que obtuvimos en 2025 son la evidencia de una estrategia de negocio enfocada en la innovación, la tecnología y la inclusión financiera. Alcanzar estas cifras récord nos permite asegurar que seguimos siendo un aliado confiable para las entidades financieras y un respaldo real para los sueños de millones de colombianos”, comentó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Destacado: FGA Fondo de Garantías se certifica bajo el estándar internacional ISO 27001

Otros resultados del FGA Fondo de Garantías

En términos de impacto social, FGA reportó que el 60 % de los 10 millones de créditos respaldados estuvieron destinados a mujeres y el 40 % restante a hombres.

Por su parte, las personas de 26 a 40 años concentraron el 46,4 % de las solicitudes. Cifra que, sumada a los desembolsos otorgados a los jóvenes de 18 a 25 años (24,4 %), representa la mayor parte de las operaciones afianzadas por la compañía.

FGA Fondo de Garantías (1)
Foto: tomada de FGA Fondo de Garantías

En cuanto a líneas de crédito, la compañía contó con un portafolio diversificado representado principalmente en créditos de libre inversión (37,5 %), comercio (33,1 %) y libranza (20,1 %). Adicionalmente, en términos geográficos, su cobertura mostró una presencia estratégica en todo el territorio nacional, con una concentración relevante en departamentos como Cundinamarca (19,8 %), Antioquia (13,4 %), Valle del Cauca (4,7 %), Santander (2,7 %) y Atlántico (2,3 %).

De manera complementaria, FGA fortaleció su compromiso con el tejido empresarial del país al respaldar más de 100.000 operaciones de microcrédito, lo que se tradujo en $454.000 millones en desembolsos que impulsaron la actividad de más de 88.000 microempresarios en las diferentes regiones de Colombia.

Finalmente, se evidenció la vinculación de 51 nuevos aliados estratégicos.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Noticias Valora Analitik, créditos, empresas
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar