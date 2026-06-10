Empresas tendrían nueva fuente de financiación; podrán aprovechar marcas y patentes para acceder a créditos

Una necesidad constante para las compañías es la financiación más allá de la oferta bancaria, para lo cual sus activos intangibles pueden ser una fuente de accedo a recursos.
Esto quiere decir que la propiedad intelectual de las compañías podrías ser aprovechada como soporte para el financiamiento empresarial. Elementos como marcas, patentes, derechos de autor y software, podrían convertirse en garantías viables de crédito a futuro en Colombia.
Esta es la premisa de un piloto de cooperación interinstitucional que permita analizar el potencial uso a futuro de activos de propiedad intelectual como soporte para el financiamiento empresarial.
La iniciativa es liderada por Itaú Colombia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales firmaron un memorando de entendimiento para analizar la viabilidad de esta alternativa.
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Detalles de la iniciativa
El proyecto, que cuenta además con el apoyo de Asobancaria, la Embajada del Reino Unido en Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento del Medio Ambiente (GGGI en inglés).
La integración de estas entidades en el acuerdo del piloto contempla además el fortalecimiento de Itaú en el sentido de incluir metodologías para identificar, evaluar y, en algunos casos, valorar económicamente estos activos.
A nivel internacional, de acuerdo con la OMPI, las empresas que cuentan con este tipo de bienes intangibles tienden a mostrar mayor crecimiento, resiliencia en contextos adversos y menores niveles de riesgo crediticio.
Tatiana Uribe Benninghoff, vicepresidenta de Itaú Corporate, destacó la importancia de la iniciativa porque “permite reafirmar nuestro compromiso con el país y con el crecimiento de su economía, y además nos ayuda a construir conocimiento alrededor de nuevas herramientas para que en un mediano plazo podamos impulsar más proyectos basados en conocimiento”.