Producción de GeoPark se mantuvo estable en el segundo trimestre; revela perspectivas para Colombia y Argentina

GeoPark Limited dio a conocer su actualización operativa correspondiente al segundo trimestre de 2026, en el que registró un sólido desempeño operativo, con niveles estables de producción.
Además, resaltó el avance en las actividades de desarrollo de sus principales activos en Colombia y aceleró la ejecución de sus proyectos en Vaca Muerta, en Argentina.
En relación con la producción consolidada de petróleo y gas, se reportaron 27.271 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) en el segundo trimestre de 2026, prácticamente sin variación si se compara con el mismo periodo de 2025 (27.380 boepd).
La petrolera indicó que su actividad operativa se aceleró durante el segundo trimestre del año, con seis pozos perforados y completados en los bloques Llanos 34 y Llanos 123, además de cinco pozos perforados en Vaca Muerta, actualmente en proceso de fracturamiento hidráulico.
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Cambios en la Junta Directiva de GeoPark
Además de su balance operativo, la petrolera indicó que la Junta Directiva de GeoPark continúa integrada por nueve directores. Por un lado, Gabriel Gilinski se incorporó a la Junta en marzo de 2026,
Asimismo, Dorita Gilinski, hija de Jaime Gilinski Bacal, y Camilo Martínez fueron elegidos como nuevos directores, mientras que los periodos de Sylvia Escovar y Marcela Vaca concluyeron al finalizar la Asamblea.
GeoPark agradeció a Escovar y Vaca por su dedicación y dio la bienvenida a Gilinski y Martínez, cuya experiencia y perspectivas, según la compañía, contribuirán a fortalecer la Junta Directiva.
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Balance de GeoPark en Colombia
En el caso del Bloque Llanos 34, uno de los más relevantes en el país, se reportó una producción promedio neta de 15.697 boepd (34.883 boepd brutos) durante el segundo trimestre de 2026, frente a 15.734 boepd en el primer trimestre.
Además, los proyectos de inyección de agua continuaron entregando sólidos resultados durante el trimestre, aportando 7.178 boepd brutos, equivalentes al 20,6 % de la producción total del bloque.
Además, continuaron las mejoras en la eficiencia de perforación: los dos últimos pozos verticales alcanzaron una profundidad medida de una milla en menos de 24 horas.
Por otro lado, en el Bloque CPO-5, en la cuenca Llanos Orientales, se registró una producción promedio neta de 6.132 boepd (20.440 boepd brutos) durante el segundo trimestre de 2026, un 0,4 % superior frente al primer trimestre, impulsada por el desempeño del campo Indico.
Durante el segundo trimestre se perforó el pozo de desarrollo Perico-2, que encontró 24 pies de espesor neto productor y confirmó el contacto petróleo-agua previsto.
En relación con el Bloque Llanos 123, se resaltó que el pozo de desarrollo Currucutu-3 encontró 62 pies de espesor neto productor en la Formación Barco y actualmente produce 910 barriles diarios de petróleo, con un corte de agua del 19,7 %.
Adicionalmente, el reacondicionamiento del pozo Currucutu-1 en el intervalo Lower Mirador fue completado y actualmente produce 455 barriles diarios de petróleo, con un corte de agua del 1 %.
En Putumayo, GeoPark registró una producción promedio de 873 boepd durante el segundo trimestre de 2026 en el bloque Platanillo (operado por GeoPark, con una participación del 100 %), frente a 859 boepd en el primer trimestre, respaldada por optimizaciones operativas y el entorno actual de precios.
El transporte a través del Oleoducto Binacional Amerisur (OBA) se reactivó a mediados de junio de 2026, luego de que esta ruta dejara de utilizarse desde comienzos del año debido a medidas regulatorias en Ecuador.
GeoPark indicó que continúa produciendo en el campo, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para futuras decisiones de asignación de capital.
Expectativas para el tercer trimestre de 2026
GeoPark espera la perforación de entre seis y siete pozos brutos en Colombia y culminación de la campaña de fracturamiento hidráulico en Argentina.
Los principales proyectos incluyen el Bloque Llanos 34, con la finalización del primer pozo horizontal hacia la Formación Gachetá y perforación de tres pozos de desarrollo (infill) en el campo Tigana.
En el Bloque CPO-5 se estima la perforación de un pozo exploratorio y ejecución de una campaña de reacondicionamiento en el campo Indico.
En Argentina, la proyección incluye la finalización del fracturamiento hidráulico de cinco pozos en Vaca Muerta, seguida del inicio de producción. Finalmente, en el Bloque Llanos 123 se estima la perforación de uno o dos pozos de desarrollo.
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