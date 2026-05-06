Utilidad neta de GeoPark creció 54 % en primer trimestre pese a menores ingresos; este será el dividendo trimestral

GeoPark presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 con un comportamiento mixto: aunque los ingresos cayeron frente al mismo periodo de 2025, la compañía logró un crecimiento significativo en utilidad neta, en medio de un entorno de mejores precios del petróleo y ajustes operativos.
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La compañía reportó ingresos por US$128,4 millones en el primer trimestre de 2026, frente a US$110,3 millones en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un aumento trimestral de 16,4 %, impulsado por mayores volúmenes de venta y un mejor precio realizado del crudo. Sin embargo, frente al mismo periodo del año anterior, los ingresos disminuyeron desde US$137,3 millones en el primer trimestre de 2025.
El contexto de precios fue determinante. GeoPark informó que el Brent promedió US$77,9 por barril en el trimestre, por encima de los US$63,1 por barril del cuarto trimestre de 2025 y también superior a los US$74,9 por barril del primer trimestre de 2025.
El precio realizado combinado fue de US$60,4 por barril de petróleo equivalente (boe), frente a US$54,8 por boe en el trimestre previo y por debajo de los US$62,8 por boe registrados en el mismo periodo de 2025.
Ebitda ajustado crece frente al trimestre, pero cae en la comparación anual
Uno de los datos más relevantes del reporte fue el Ebitda ajustado, que llegó a US$71,3 millones, frente a US$46,3 millones en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica un crecimiento trimestral de 54 %. No obstante, al compararlo con el primer trimestre de 2025, cuando fue de US$87,9 millones, se evidencia una disminución.
La compañía explicó que este resultado estuvo asociado a un mejor desempeño frente al trimestre anterior y a una reducción de costos operativos. Los costos operativos bajaron a US$14,7 por boe, desde US$15,8 por boe en el trimestre anterior, mostrando además una mejora frente a los niveles observados en 2025.
La utilidad operativa también mostró un comportamiento positivo: pasó de US$20,6 millones en el cuarto trimestre de 2025 a US$58 millones en el primer trimestre de 2026, superando además los US$50,4 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Utilidad neta de Geopark crece con fuerza frente a 2025
El dato más destacado del reporte es la utilidad neta. GeoPark alcanzó US$20,2 millones en el primer trimestre de 2026, por debajo de los US$31,1 millones del cuarto trimestre de 2025, pero con un crecimiento de 54 % frente a los US$13,1 millones del primer trimestre de 2025.
La empresa explicó que el resultado neto estuvo impactado por un mayor cargo de impuesto de renta, asociado al aumento en el ingreso gravable y a la sobretasa del 10 % en Colombia por mayores precios del petróleo.
En términos operativos, la producción promedio neta fue de 27.249 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en el primer trimestre de 2026, por debajo de los 28.351 boepd del cuarto trimestre de 2025 y de los 29.076 boepd del primer trimestre de 2025.
En petróleo, la producción fue de 27.141 barriles por día, frente a 27.431 barriles por día en el trimestre anterior y 28.972 barriles por día en el mismo periodo de 2025.
En gas, la producción fue de 649 mil pies cúbicos estándar por día (mcfpd), muy inferior a los 5.524 mcfpd del cuarto trimestre de 2025 y ligeramente superior a los 624 mcfpd registrados en el primer trimestre de 2025.
GeoPark cerró marzo de 2026 con US$274,9 millones en caja y equivalentes, frente a US$100,3 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025, aunque por debajo de los US$308 millones reportados en el primer trimestre de 2025.
La deuda neta se redujo a US$333,1 millones, desde US$453,2 millones en el trimestre anterior, manteniéndose cercana a los US$349,4 millones del mismo periodo de 2025.
Sin embargo, la composición de la deuda cambió: la deuda financiera de corto plazo aumentó de US$18,5 millones a US$166,6 millones, mientras que la deuda de largo plazo bajó de US$535,1 millones a US$441,4 millones, también por debajo de los US$638,4 millones del primer trimestre de 2025.
Inversiones y dividendo de Geopark
GeoPark destinó US$22 millones a inversiones de capital en el trimestre, por debajo de los US$34,3 millones del cuarto trimestre de 2025 y en línea con los US$22,6 millones invertidos en el primer trimestre de 2025.
La compañía también declaró un dividendo trimestral de US$0,023 por acción, que será pagado el 4 de junio de 2026 a los accionistas registrados al cierre del 20 de mayo de 2026.