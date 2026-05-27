Petro tiene 10 procesos en contra por participación en política, confirma la Comisión de Acusaciones

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes confirmó que actualmente tiene 10 expedientes contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.
La información quedó consignada en una respuesta oficial enviada al procurador general, Gregorio Eljach, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta Corral.
En el documento, la Comisión señaló que las investigaciones corresponden a los expedientes 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472, relacionados con quejas o denuncias presentadas contra el jefe de Estado.
La comunicación responde a una solicitud de información radicada el 25 de mayo de 2026 por la Procuraduría General de la Nación sobre el estado actual de los procesos que avanzan contra el mandatario.
“La Procuraduría General de la Nación hace parte de los procesos que cursan ante esta Comisión respecto de los aforados constitucionales”, indicó la Comisión de Acusación en la respuesta oficial, al explicar que el Ministerio Público tiene acceso a las actuaciones dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales.
El documento también precisa que la consulta y revisión de los expedientes podrá realizarse directamente en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, previo agendamiento por correo electrónico y bajo los protocolos establecidos para el acceso a actuaciones procesales.
La respuesta se conoce en medio de las crecientes controversias políticas por los pronunciamientos del presidente Petro durante el proceso electoral y las denuncias de distintos sectores que consideran que el mandatario habría intervenido en política, pese a las restricciones constitucionales para los funcionarios públicos.
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