GeoPark presentó los resultados operacionales de los primeros tres meses del 2026. Los datos muestran que la compañía cerró el trimestre con una producción promedio de 27.249 barriles equivalentes de petróleo por día.
Las cifras también muestran que se reportó un crecimiento del 1 % en la producción de Colombia y Argentina respecto al último trimestre del año anterior. De ese resultado, el territorio nacional aportó 25.819 barriles equivalentes de petróleo por día y Argentina con 1.322.
En línea con esos resultados, la empresa destacó la perforación de cuatro pozos en los bloques Llanos 34 y Llanos 123.
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En el caso puntual del bloque Llanos 34, la empresa reportó una producción promedio de 15.734 barriles equivalentes de petróleo por día netos. Esta cifra se traduce en una desaceleración del 2,5 % frente al cuarto trimestre del 2025, lo que refleja el declive natural, las interrupciones operativas temporales y un retraso en la campaña de perforación y reacondicionamiento.
GeoPark también resaltó que los proyectos de inyección de agua continuaron ofreciendo resultados sólidos en el primer trimestre, contribuyendo con 6.535 barriles equivalentes de petróleo por día brutos, es decir, el 18,7 % de la producción total en el bloque.
En Llanos 123 la producción promedio del primer trimestre de 2026 fue de 3.118 barriles equivalentes de petróleo por día netos. El resultado representa un alza del 13 %, impulsada principalmente por el desempeño positivo de la producción base y los resultados del proyecto de inyección de agua de Bisbita.
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